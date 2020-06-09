Википедия: Лукашенко дали новое прозвище 5 9.06.2020, 21:41

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Популярная интернет-энциклопедия написала о реальном рейтинге диктатора.

Общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом рассказала о масштабном падении рейтинга Лукашенко.

В русскоязычной версии Википедии в статье «Президентские выборы в Беларуси» появился раздел о рейтинге диктатора.

«Масштабное падение рейтинга Лукашенко обсуждалось в социальных сетях, где политику дали новое прозвище «Саша три процента», - говорится в статье.