закрыть
9 июня 2020, вторник, 23:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

9
  • 9.06.2020, 21:54
  • 5,542
Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Актер признал свою вину.

Таганский районный суд Москвы отправил российского актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, сообщает «Интерфакс».

Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Ефремов на вопрос журналистов, признает ли он вину за ДТП, в котором умер человек, покивал головой», — передает РИА Новости.

Сам подзащитный согласен с мерой пресечения. «Все это чудовищно произошло. Не возражаю против домашнего ареста», — сказал Ефремов.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве и столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона получил тяжелые травмы и умер в больнице.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь уже не будет прежней
Беларусь уже не будет прежней Геннадий Федынич
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь
Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь Дмитрий Бондаренко
«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина