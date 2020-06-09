Михаила Ефремова отправили под домашний арест 9 9.06.2020, 21:54

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Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Актер признал свою вину.

Таганский районный суд Москвы отправил российского актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, сообщает «Интерфакс».

Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Ефремов на вопрос журналистов, признает ли он вину за ДТП, в котором умер человек, покивал головой», — передает РИА Новости.

Сам подзащитный согласен с мерой пресечения. «Все это чудовищно произошло. Не возражаю против домашнего ареста», — сказал Ефремов.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве и столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона получил тяжелые травмы и умер в больнице.