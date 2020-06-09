Белоруску выписали с пневмонией, чтобы не оплачивать ей больничный, а медикам – работу с COVID-19 1 9.06.2020, 22:03

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Фото: «Белсат»

Жительница Марьиной Горки уже третий месяц борется с тяжелой формой пневмонии.

Жительница Марьиной Горки Наталья Варивончик уже третий месяц борется с тяжелой формой пневмонии. Чтобы попасть в местную центральную районную больницу, женщине пришлось стоять под дождем с температурой 39° С.

Наталья Варивончик из Марьиной Горки более 20 лет работает воспитателем в детском саду. В апреле, когда в Беларуси начали регистрировать случаи коронавирусной инфекции, женщина заболела и хотела пойти на больничный. Однако получить его было не так просто: в регистратуре поликлиники ей сообщили, что с температурой 37° С больничного ей не выпишут. Явных симптомов коронавирусной болезни у нее не было, поэтому пришлось ходить на работу, пишет «Белсат».

Наталья Варивончик

Фото собеседницы belsat.eu

Через несколько недель самочувствие ухудшилось, и Наталья снова обратилась в поликлинику, где ей посоветовали температуру до 38,5° С не сбивать и прийти на прием только в крайнем случае. Муж Натальи вызвал врача на дом. На тот момент у женщины ломало тело, температура поднималась до 38,3° С, кружилась голова, была отдышка, поэтому она физически не могла дойти до садика и тем более работать с детьми. Только после этого удалось получить больничный.

Уже на больничном у женщины повысилась температура до 39° С, появились зрительные галлюцинации и слабость, рассказывает дочь Натальи, Анастасия. После рентгеновского снимка, показавшего правостороннюю пневмонию, врач дала указание немедленно госпитализировать жительницу Марьиной Горки в местную ЦРБ.

Без коронавируса попала к COVID-позитивным

Попала Наталья в больницу не сразу. С температурой 39° С и направлением ей сказали, что свободных мест нет, как и указаний на госпитализацию. Пришлось возвращаться в поликлинику и решать вопрос через заведующего терапевтическим отделением. Только после этого женщину приняли в больнице.

В палате Наталья лежала с двумя женщинами с положительным тестом на COVID-19, в то время как у нашей героини заражение коронавирусом в анализах не подтвердилось.

«После девяти дней главврач приказала нас всех внезапно перевести в другое здание на этаж с коронавирусными пациентами. Нас практически выгнали под дождь в холодный день. У меня была одежда, а Наталья прикрылась пледом, у нее ничего не было. Стояли под закрытыми дверями около часа», – рассказывает Татьяна Дрозд, которая лежала в палате вместе с Натальей.

Наталья Варивончик подчеркнула, что условия на новом месте были намного хуже: персонала не хватало, мест тоже, в палатах по восемь человек, на коридоре две кабины туалета на весь этаж:

«Главврач сказала, что палата, в которой мы были, резервная, она кому-то понадобилась, поэтому ее освободили от нас. Положили в отделение с COVID-19, несмотря на отрицательный результат теста, так как девять дней я была в контакте с инфицированными и сейчас, наверное, подцепила вирус».

Почему Наталью положили в палату с COVID-пациентами, главврач не объяснила, говорит Анастасия, дочь женщины:

«Заболевание в больнице ухудшилось. Она поступила с пневмонией верхней доли правого легкого. При выписке поставили диагноз «двусторонняя пневмония верхних долей». В эпикризе написали: COVID-19 средней степени тяжести».

Семь дней выбивали больничный

Дочь Натальи решила не молчать и подняла вопрос о правомерности такого заключения, написав обращение в Минздрав:

«Позже оказалось, что всех собак спустили на врача мамы, мол, она ошиблась при написании диагноза. Понятно, что она невиноватая. Ей поступил приказ, который она выполнила. Возможно, таким способом поднимают статистику выздоровевших. Нас спросили: а вам что, принципиально, что написано в карточке и выписке?»

Анастасия добавляет, что главврач ЦРБ Людмила Жаринова пригласила мать и дочь к себе на беседу и просила Наталью отказаться от жалобы, которую та собиралась подать. Девушка возмущена фактом, что маму выписали с тяжелой формой пневмонии и закрыли больничный:

«Снова в поликлинику, на КТ – тот же самый диагноз, полисегментарная пневмония. Но больничный продлить категорически отказались. Пришлось звонить в Минздрав, только после этого дали. Прошло семь дней! Все это время мы таскались по больницам», – возмущается дочь Натальи.

Пришел приказ сверху – выписывать, чтобы не оплачивать больничные

Женщину направили в реабилитационный центр Загорье, где сделали новый анализ крови. Результат показал, что Наталья Варивончик уже переболела коронавирусной болезнью.

«Очень странно, у нее острая форма инфекции, но одновременно она переболела. Скорее всего еще дома. Доктор в Загорье так и сказал: пришел приказ сверху всех с улучшениями выписывать, мол, нечего им больничные оплачивать, а медикам –премии за работу с ковидными давать», – говорит дочь Натальи.

Сейчас Наталья Варивончик вернулась домой и вышла на работу. Женщина говорит, что чувствует себя лучше, но быстро устает. У нее третий месяц держится пневмония.

Главврач ЦРБ Марьиной Горки Людмила Жаринова от комментариев отказалась в агрессивной форме:

«Каким образом я должна выяснять с вами эту ситуацию? С незаконным представителем незарегистрированных СМИ я этой ситуации обсуждать не буду».

Согласно последнему приказу министра здравоохранения Владимира Караника, сейчас большинство пациентов с COVID-19 выписывают на третью неделю. Сколько конкретно больных насчитывается в том или ином регионе страны, медчиновники не сообщают. Отсутствует и статистика смертности. Официально численность инфицированных коронавирусом превысила 50 тысяч человек.