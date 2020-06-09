Газовые переговоры Беларуси и РФ закончились безрезультатно 4 9.06.2020, 22:07

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«Газпром» хочет $127 за тысячу кубометров и долг на $165 млн, который Минск не признает.

Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Александр Новак во вторник вернулись к попыткам договориться о ценах на газ, резко снижения которых с мая требует Минск. Переговоры, состоявшиеся 9 июня в формате видеоконференции, к которой подключили зам руководителя аппарата правления «Газпрома» Александра Мешкова посла в Минске Владимира Семашко, закончились ничем.

Пресс-служба Минэнерго России не сообщила ни о каких конкретных результатах беседы, тогда как в Минске подчеркнули, что позиция белорусской стороны не изменилась, передает finanz.ru.

Беларусь настаивает на снижении цен «Газпрома», уровень которых считает «несправедливым. Российский газ резко подешевел для Европы как по долгосрочным контрактам, так и на спотовом рынке, где в мае цены рухнули до 40-45 долларов (на британской площадке NBP и нидерландской TTF соответственно).

На электронных аукционах «Газпрома» газ уходит оптом по 80 долларов за тысячу долларов за тысячу кубометров.

Для Минска же контрактом предусмотрена цена в 127 долларов. «Белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», - заявили в Минэнерго республики.

9 июня обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, переговоры прошли в формате видеоконференции. В них приняли участие посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, а также председатель наблюдательного совета, заместитель руководителя аппарата правления - советник председателя правления ПАО «Газпром» Александр Мешков.

В конце мая в «Газпроме» заявили, что готовы начать переговоры с Беларусью по условиям поставок в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере 165,57 млн долларов.

На это белорусское Минэнерго ответило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья.

«При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси», - заявили в Минэнерго по итогам переговоров.

В первых числах июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес главы «Газпрома», в котором были обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года. В целях урегулирования возникших разногласий Минэнерго Беларуси отметило необходимость предоставления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в ГПО «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.