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Новые случаи коронавируса выявлены в Клецке

  • 9.06.2020, 22:12
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Новые случаи коронавируса выявлены в Клецке

Есть зараженные среди сотрудников райисполкома.

Читатели телеграм-канала “Баста!” пишут о вспышке Covid-19 в Клецке. Есть зараженные среди сотрудников райисполкома.

"Приезжали брать мазок у моего соседа, - пишет житель Клецка. - Улица Советская, дом 85. У него на работе есть зараженные. У инженера по охране труда – подтвержденный тест. Также есть несколько случаев Covid-19 в Клецком райисполкоме".

"В Клецком райисполкоме заражение обнаружено у двоих сотрудников, тесты положительные. Часть работников, человек 8-10, отправили на карантин, остальные ходят на работу, как и раньше", - пишет другой житель города.

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