Черногория откроется белорусам на месяц позже, чем гражданам 130 стран 9.06.2020, 22:15

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Фото с сайта windowrussia.ruvr.ru

Ранее белорусские туроператоры намеревались пустить авиарейс в Черногорию с 16 июня.

Консолидатор рейса компания «Аэротрэвел» приняла решение начать чартерную программу с 1 июля с полета в Тиват, что на берегу Которского залива, передает naviny.by.

Ранее белорусские туроператоры намеревались пустить авиарейс в Черногорию с 16 июня, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Однако сроки старта программы пришлось сдвинуть. Черногория открыла границы с первого дня лета для граждан из 130 стран, а для остальных, включая белорусов, — с 1 июля.

Черногория объявила себя страной, свободной от коронавируса. Там нет ни одного носителя COVID-19.