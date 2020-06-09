«Мы никогда не видели таких очередей отдавать подписи, такого гражданского протеста в Беларуси» 1 9.06.2020, 22:28

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ФОТА: TUT.BY

Лукашенко сам вырыл себе яму.

Чем президентская кампания 2020 года отличается от предыдущих в эфире «Настоящего Времени» рассуждал белорусский политический консультант и политтехнолог, живущий в Вашингтоне, Виталий Шкляров.

— Что эту кампанию выделяет по сравнению с предыдущими, на ваш взгляд?

— Вообще мы в интересное время живем. Мне кажется, причин тому много, но эта кампания – такого просто никогда не было в Беларуси, мы никогда не видели такой политической вовлеченности. Мы никогда не видели, что три таких сильных кандидата от разных слоев общества и с разной аудиторией буквально в считанные недели (я сам писал, что это невозможно, потому что такого никогда не было в Беларуси, это не было возможным) собрали по 100 тысяч и даже больше подписей за выдвижение.

Сейчас как раз интрига будет, они зарегистрированы или нет. Мы никогда не видели таких очередей отдавать подписи, такого гражданского протеста в Беларуси. В этом смысле это новый мир.

— Как быстро изменилась ситуация? Не пытаюсь поймать вас на слове, мне интересна ваша личная реакция. Вы еще в мае, совсем недавно, понимая, что происходит в Беларуси, говорили, что, наверное, ничем кампания не удивит. И вот в июне уже и вы говорите, что кампания отличается от предыдущих, и все это замечают. Как так вышло?

— Ровно сегодня сел писать статью про то, что я буквально четыре недели назад писал, что 100 тысяч подписей собрать невозможно, потому что я их сам собирал в Москве неоднократно, это большая работа. Мы собирали когда-то для Ксении Собчак. А здесь, посмотрите, маленькая Беларусь, 9 миллионов населения, в считанные недели собрала три раза по 150-200 тысяч.

Мне кажется, во-первых, просто люди устали. Устали по-хорошему. Потому что даже если вы будете делать одно любимое дело, есть любимое блюдо 26 лет подряд, это нормально, что вы устанете. Мне кажется, еще сам Лукашенко в этом смысле вырыл себе немного яму, потому что отрицать болезнь, которая уносит сотни, тысячи людей из жизни, болезнь, которая просто повалила экономику, отрицать то, что делает весь мир с самоизоляцией и с такой общей проблемой, – это, конечно же, было странно.

— Скажите про Сергея Тихановского. Объясните его феномен и, главное, о чем говорит уголовное дело, которое сейчас против него возбуждают?

— Плохо дело с уголовным делом. Понятно, что мы видим похожую стратегию, какая происходила в России с Навальным, – уголовное дело и снятие с выборов. Его и так не зарегистрировали, была его супруга. В этом смысле можно только восхищаться смелости и отваги его, его супруги и всех людей, которые его поддерживают.