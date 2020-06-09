В Жлобине зафиксированы новые случаи коронавируса 9.06.2020, 22:36

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

Зараженных COVID-19 и пациентов с симптомами заболевания привозят целыми семьями.

"Ситуации с коронавирусом в Жлобине Гомельской области с каждым днем все хуже, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - В отделе физкультурно-спортивного клуба "Урожай", который расположен в здании городского районного отдела образования, переболели коронавирусом все сотрудники, начиная от начальства и заканчивая бухгалтером. Отдел образования как работал, так и продолжает работать в штатном режиме".

"Я из Жлобина, - пишет другой житель города. - На больничном с ОРВИ уже 2 недели и каждый прием меня отправляют сдавать анализы либо делать снимок. В очереди на анализы со мной сидят люди с подозрением на Covid-19, их привозят целыми семьями.

Сидят люди с температурой 39, измеряют ее в коридорах под кабинетом, очень сильным кашлем. В помещении 5 на 5 метров сидят порядка 30 человек. Половина - из поликлиники, те, кто пришел сдать анализы. Вторая половина - привезенные с подозрением со всего района. Очереди длятся по 3 часа, потом еще час ждешь результат и снова на прием к врачу в очередь".

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