Житель Минска: Теперь он уходит «трехпроцентным Сашей» 9.06.2020, 22:57

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Фото: tut.by

Страна изменилась и уже никогда не будет прежней.

Читатель телеграм-канала “Баста!” из Минска пишет о настроениях соседей и коллег.

"И все таки перемены чувствуются. Ни разу с 2010 года не встречал в своем "спальнике" никакой политической агитации, а сегодня выхожу из дома – и сразу "3%" на стене напротив. И ведь все уже знают, о чем это. От этого клейма ему не отмыться никогда. Мог бы уйти в свое время хоть с какой-то поддержкой людей, хоть кто-то бы уважал, помнил. Пусть как диктатора, как чудаковатого колхозника – это ведь не самое страшное. Но теперь он уходит "трехпроцентным Сашей", которому будут плевать вслед все без исключения. Лузером, неудачником. Как ему с этим жить – не знаю. Врагу бы не пожелал.

А еще перемены чувствуются в окружающих. Сосед месяц назад посоветовал подписаться на блог Сергея, ребята на СТО, где сам работаю, каждый день обсуждают очереди на Комаровке, на работе у жены начальник оформил заранее сотрудникам недельные отпуска с 9 августа.

Что-то изменилось в этой стране, прежним болотцем она точно уже никогда не станет".

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