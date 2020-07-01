Геннадий Федынич: Приближается роковой для власти момент 4 1.07.2020, 7:33

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Фото: nn.by

Успокоительные слова на рабочих больше не действуют.

В эти дни белорусы во всем мире показывают свою способность организовываться и бороться за перемены. Акции солидарности прошли в Париже, Варшаве, Сан-Франциско, Чикаго, Бремене, Бостоне, Нью-Йорке, Тбилиси, Киеве и других городах планеты. В то же время в самой Беларуси люди каждый день высказывают солидарность со своими героями.

О новой ситуации в нашей стране сайт Charter97.org поговорил с лидером независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем.

Что вас больше всего впечатлило из происходящего в последние дни?

- Меня больше всего поразила необыкновенная солидарность граждан Беларуси. Если говорить по Минску, то можно привести примеры доставки воды или вдохновляющие сигналы автомобилей с песней Виктора Цоя «Перемен!». Самое главное достижение и открытие последних дней - это наши люди, которых никто не организовывал и которые проявили просто фантастический потенциал к солидарности. Эти люди не побоялись выйти на улицы - и еще не раз, в нужные моменты, не побоятся выйти и бороться за свои права.

Я знаю не на словах, что такое международная солидарность. В свое время она здорово поддержала наш профсоюз РЭП. Приятно видеть, что теперь она делает чудеса с сознанием белорусов - и в стране, и за границей.

То, что белорусы и их коллеги во всем мире поднялись на защиту тех, кто сегодня незаконно арестован и сидит в тюрьме, а также в поддержку демократии в Беларуси - это дорогого стоит.

Такого еще никогда не было: эти бесконечные акции солидарности стали единой живой волной, которая поднимается по всему миру. Если честно, то просто дух захватывает. Но самое главное в солидарности - то, чтобы она была не одноразовой, а шла по нарастающей. Тогда, как говорится, «стены рухнут» и будет успех.

Сейчас мы находимся очень близко от чего-то необычного, чего еще не было в нашей истории. Но чтобы оно произошло, надо придерживаться простого и одновременно важного принципа: и белорусам в Беларуси, и белорусам за рубежом нужно продолжать выходить на акции солидарности. Стараться выходить с каждым разом все более массово и вовлекать в это всех своих знакомых. Нужно наращивать волну - тогда мы увидим ее результат.

- На днях один из работников БелАЗа высказался о настроениях в коллективе: «Саша, будешь коней кидать – выйдут мужики с гаечными ключами». Насколько опасно сейчас для власти злить рабочих?

- Власть Лукашенко сделала все, что могла, чтобы превратить рабочих в своего самого грозного противника. Контрактная система, охота на «тунеядцев», ловушки пенсионной «реформы» - все это стало «бесценным подарком» для рабочего человека. Что ж, рабочие в долгу не останутся. Трудовая республика будет это помнить, а при первой же возможности - припомнит и в ответ.

Вопрос сегодня состоит уже даже не в том, что за $300-400 рабочему нужно вкалывать все время. Люди понимают, что сегодня наниматель не может и сам заработать, и дать им то, чего они хотят. Ситуация на предприятиях - это абсолютный проигрыш для Лукашенко. Потому что практически каждый наемный работник понимает: пришло время менять всю систему. Люди сегодня знают, что их благосостояние зависит не от нанимателя, а от полной смены верхнего эшелона власти.

Любая власть (и режим Лукашенко здесь не исключение) больше всего боится организованного выступления трудящихся. И вот этот страх материализуется: в рабочей среде произошли качественные изменения. Если не сегодня, то уже завтра на улицы могут выйти люди, которым абсолютно нечего терять. И этот «страшный сон» властей уже начинает сбываться.

Раньше власти успокаивали себя словами: многие боятся потерять работу, кто-то закредитован, кто-то в долгах, кто-то за обучение ребенка платит. Все, баста: это сейчас уходит на второй план.

Люди наконец осознали, что дальше будет только хуже, что единственное спасение для них - изменить ситуацию прямо сейчас. Успокоительные слова на людей больше не действуют, для власти неумолимо приближается роковой момент.

- Они, наверное, не будут просто так сидеть и ждать толп рабочих на улицах…

- А что они могут сделать? Да, власти засуетились. Сегодня проводятся фейковые «встречи трудовых коллективов», на которых выливаются потоки словоблудия. В «поля» отправили официальную Федерацию профсоюзов, которая «золотым погоном» сидит на одном из плеч Лукашенко. Поздно спохватились! Рабочие как раз ненавидят в первую очередь этих ничего не делающих «функционеров», самый «дешевый» из которых получает в 3-4 раза больше трудящегося человека.

Недовольство властью бушует в трудовых коллективах. Когда я это говорю, не надо сразу представлять только классических рабочих - в комбинезонах, с огромными гаечными ключами.

Речь идет обо всех наемных работниках в стране: даже у айтишников зреет бунт против этой власти. Они прекрасно понимают, кто, где и сколько зарабатывает в мире за такую работу, как у них.

А то, что сегодня та часть рабочей молодежи, которая раньше была аполитичной, вышла на первые рубежи и стала оппозицией - это и есть самое страшное для власти Лукашенко.

- Могут рабочие крупных предприятий и концернов - тех же МТЗ, МАЗа, «Беларусткалия» - стать локомотивом протестов в Беларуси? Что вам известно о настроениях на крупных госпредприятиях?

- Все сегодня будет держаться на неформальных лидерах, которые есть в каждом трудовом коллективе, в том числе и на тех предприятиях, которые вы упомянули.

Нам, в профсоюз РЭП, идут звонки, в том числе от работников МАЗа, МЗКТ, в которых они открыто говорят, что им все надоело - и в первую очередь эта власть во главе с тем, кого они уже не хотят больше видеть.

Это - закономерный ответ на то, что Лукашенко давно уже не видит в рабочих людей, ему изначально были нужны просто рабы на своих рабочих местах. В последнее время на крупных госпредприятиях установился настоящий беспредел: за трудовые отношения у них «никто не отвечает», никто не хочет отменять контрактную систему. Рабочие госконцернов в любое время могут быть уволены, сегодня у них нет никакой защиты. А кто это сделал? Неужели оппозиционные партии? Нет, это сделал Лукашенко.

И «крышку котла» на госпредприятиях может сорвать в любой момент. Сила рабочих коллективах на них - в том, что они действительно могут стать локомотивом глобальной забастовки. Вы только представьте, что будет, если эти гиганты в один момент остановятся!

Но любой протест, в том числе и забастовку, нужно готовить. Конечно, она может начаться спонтанно, и это уже не раз бывало, но нужный результат может дать только подготовленное выступление. Забастовка, как и любая акция, требует координации действий: связи между теми предприятиями, где сегодня зреет недовольство рабочих, четкого знания их мнения, объективной оценки готовности людей. Политические лидеры должно ясно сформулировать 1-2 требования – не больше.

Надеюсь, у лидеров народных протестов получится все это сделать, и я думаю, что это станет еще одним фактором для массового выхода людей на улицу и выражения своего недовольства в нужный момент.

- Какие требования сейчас наиболее отвечает запросам простых людей? Что надо будет изменить в стране в первую очередь после смены власти?

- После смены власти нужно будет ввести верховенство закона, а не каких-то декретов и указов. Все это должно быть отменено.

Любой закон, касающийся трудящихся, должен быть вначале обсужден в трудовых коллективах и принят только с учетом их замечаний. Это должно быть само собой разумеющимся.

Также я бы дал людям полную возможность выходить из официальных профсоюзов и создавать собственные профсоюзы для защиты своего труда. Более того, я бы отменил декрет о контрактах и все «пенсионные реформы» Лукашенко. Я бы вернул в трудовой стаж и учебу на дневном в вузах, и воспитание детей, и ухаживание за людьми с инвалидностью, и службу в армии – так должно быть.

Далее, нужно немедленно отменить паскудный декрет о «тунеядстве». Также необходимо пересмотреть минимальный потребительский бюджет и установить минимальную заработанную плату, исходя из тарифа первого разряда на уровне минимального потребительского бюджета.

Я бы отменил все льготы по пенсиям «депутатскому» корпусу любого уровня. Они должны получать пенсии по прежнему месту работы, пусть бы и с учетом той зарплаты, которую получают «депутаты», но на основании общего стажа, а не четырех лет нажимания кнопок.

Но одно из главных требований людей, которое надо делать прямо сразу - это увеличение пенсий. Ведь это просто стыдобище – получать 370-400 рублей. Пенсионеры не живут, а выживают. Они всю жизнь положили на республику, на свои предприятия, чтобы получать эти гроши.

Необходимо поднять статус учителей, потому что сегодня, при власти Лукашенко, их ни во что не ставят. Я бы сразу же прекратил насильное распределение с двумя годами отработки. Люди должны сами искать себе рабочее место, а не ехать куда-то по указке. Это позволит им более открыто и более честно работать на любых предприятиях, независимо от формы собственности.

Самое главное – нужно преобразовывать наши государственные предприятия. Уходить от сумасшедшей доли 99,9% государству. Нужно дать возможности инвесторам с гарантией, что никто не посмеет забрать их собственность и экспроприировать вложенные ими деньги. У нас в стране - прекрасный рабочий класс. У нас работоспособные люди, которые готовы работать и зарабатывать. Давайте сейчас сделаем все, чтобы произошли перемены и у них появились эти возможности.