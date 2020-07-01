Скачок радиации в Европе связали с испытаниями российского «Буревестника» 2 1.07.2020, 7:55

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Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Данные получены специалистами из Норвегии.

Скачок уровня радиации в Северной Европе может быть связан с испытаниями крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которые проводит Россия, утверждает Popular Mechanics (перевод - lenta.ru).

Американское издание напоминает, что один из обнаруженных изотопов, йод-131, имеет искусственное происхождение (период полураспада равен восьми суткам) и представляет собой один из продуктов ядерной реакции.

Popular Mechanics отмечает, что данные, полученные специалистами из Норвегии, указывают на вероятный источник нахождения радиации в западной части России, однако точных подтверждений этому нет.

Согласно The Barents Observer, в июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ в приграничных с Россией районах.

В августе 2019 года Министерство обороны России провело испытания жидкостного реактивного двигателя, завершившиеся взрывом и гибелью нескольких военных и гражданских специалистов.

В феврале того же года российский военный эксперт Антон Лавров заявил, что особенностью полета перспективной российской крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.