«Беларусь будет свободной!»: необычный Флешмоб солидарности в Полоцке
- 1.07.2020, 8:00
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В первой столице белорусских земель громко звучал «Товарищ Маузер».
Вчера в Беларуси прошел восьмой день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
В Полоцке на Флешмобе солидарности громко звучал «Товарищ Маузер».
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!
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