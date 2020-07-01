«Капля за каплей – вода камень точит» 1.07.2020, 8:19

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Почему важен Флешмоб солидарности.

Вчера в Беларуси прошел восьмой день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Подписчица телеграм-канала «Баста!» в YouTube объяснила, чем важен Флешмоб солидарности.

«Капля за каплей, важно участие каждого. Вода камень точит. Хотя бы для того, чтобы себя уважать. Браво!» - написала она под одним из видео.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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