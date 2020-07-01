В Беларуси - мощнейший протест за десятилетие 2 1.07.2020, 8:39

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ФОТО: ТАСС

Люди выступают против «Саши 3%», спорт тоже в деле.

Последние месяцы – одни из самых сложных для власти Беларуси в 21 веке. В десятимиллионной стране (для сравнения – в одном только Киеве по разным подсчетам количество населения достигает 4 млн) прокатилась волна протестов и митингов, пишет украинская редакция издания tribuna.com.

На улицы выходят тысячи людей, 9 августа должны пройти президентские выборы.

Останется Лукашенко или нет – основной вопрос Беларуси 2020-го. И это настолько важно для страны, что никто не остался в стороне. Даже спорт.

Почему люди выступают против Лукашенко?

В Украине Беларусь всегда ассоциировалась со «стабильностью, порядком и чистотой». Но на поверку даже эти категории поддаются сомнению за последнее десятилетие.

Стабильность – это не только уверенность в завтрашнем дне. В 2009 году ВВП Беларуси составлял 60 млрд долларов, то в 2020-м, скорее всего, закончит на отметке в 58-59 млрд, реальная средняя месячная зарплата за этот же период тоже упала. Никакого роста и фактически падения за 11 лет (и это без революции и без войны, которые сильно повлияли, например, на Украину). Это тоже можно охарактеризовать словом «стабильность», которое все же вряд ли радует жителей страны.

Финансовый кризис, который накрыл Беларусь в 2020-м, стал одной из причин, почему сегодняшние протесты настолько массовые. Сначала нефтяной конфликт с Россией на старте года, потом падение белорусского рубля и эпидемия коронавируса, которая подорвала возможности малого и среднего бизнеса.

Беларусь вообще стала особенной страной в борьбе с коронавирусом. Никакого жесткого карантина (даже на футбольных матчах все это время оставались болельщики – пусть и без активной фанатской поддержки), изначальное отрицание и запоздалая реакция. Итог неутешительный.

Главный удар от эпидемии все же пришелся по экономике – потому что оказалось слишком сложным заданием получить помощь от властей предприятиям, которые были вынуждены или остановиться, или сократить свою деятельность из-за вопросов банальной безопасности. И именно средний класс стал одним из столпов протеста в Беларуси прямо сейчас – потому что многим из этих людей совсем скоро будет нечего терять.

Чистота – это не только красивые улицы в центре Минска или идеальные дороги. В городах (или на платных участках) дорожное покрытие действительно сильно лучше, чем в Украине, но далеко не идеальное в масштабах всей страны и портится с каждым новым годом кризиса. А за красивой картинкой о чистых улицах невозможно игнорировать факты стремительно ухудшающейся экологии. Это и общая загрязненность воздуха.

И проблемы с водой есть даже в казалось бы благополучном Минске. На прошлой неделе половина города (больше 400 тысяч человек) увидела, как из крана течет маслянистая вода, непригодная даже для минимального использования. После обращения Минздрава сотни граждан собрались в очереди за родниковой водой в цистернах. И никто во власти не понимает (или еще хуже – предпочитает скрывать), почему это случилось.

«Порядок» по версии Лукашенко – это не только усиленный контроль над преступностью. Это еще и жесткий контроль над СМИ и любыми попытками проявить гражданскую позицию, которая идет в разрезе с мыслями властей. В июне 2020-го под давлением закрылся патриотический магазин Symbal.by (который был одним из партнеров федерации футбола при разработке новой формы для их сборной) во многом из-за того, что у них в продаже были такие футболки. Милиция даже останавливала курьеров магазина и изымала все экземлпяры. А потом и задерживала людей, которые просто стояли в очереди в этот магазин.

Зарисовка атмосферы в Беларуси прямо сейчас: белорусский блогер позвонил в РОВД и спросил, как правильно ходить по городу, стоять в очередях, чтобы не быть арестованным. Его арестовали.

Как оказалось, 3% - больная тема для Лукашенко. Так как свободной социологии в Беларуси нет, случился не самый достоверный, но все же другой путь для определения электоральных предпочтений. В конце мая популярные белорусские издания Onliner и Tut.by, а также местные телеграм-каналы провели несколько онлайн-опросов по предстоящим президентским выборам. Максимум, который набрал Лукашенко – 6%, а самым популярным стал как раз результат в 3%.

После этого даже на белорусских заправках сети А-100 делали скидку в 3%. А в онлайн-магазине Oz.by объявили скидку в 3% на домашние тапочки - Лукашенко, помимо «Саши 3%», называют еще и «Усатым тараканом». «Это вы «Саша 3%» уже написали на майках», – ситуацию комментировал и сам Лукашенко.

Но этот мем уже захватил страну – граффити появляются даже на киосках (табакерках), принадлежащих белорусским олигархам.

И ответ власти оказался слишком показательным – она запретила проводить такие опросы в белорусском сегменте интернета. Кроме того, объявлена негласная война против новых источников информации в интернете – массово задерживают различных блогеров, обвиняя их в организации массовых беспорядков. Также пытаются достать и закрыть популярные телеграм-каналы, которые за последние два года стали основой протестного настроения в стране. Главное настроение среди многих митингующих и выступающих против действующего правителя – они банально устали от Лукашенко и его системы за 26 лет правления.

Поэтому попытки власти закрыть рот всем недовольным не останавливают дискуссию, а только увеличивают градус напряжения.

Спорт не остался в стороне от протестов

Пожалуй, самый смелый человек в белорусском спорте прямо сейчас – бывшая чемпионка мира в метании ядра Надежда Остапчук:

Сильнейший белорусский боксер Иван Баранчик:

Лучшая спортсменка Беларуси 2019-го:

Раньше спортсмены в Беларуси ассоциировались в большинстве случаев как придаток к мнению власти. И нынешняя ситуация – пожалуй, первая за десятилетия в стране, когда даже они перестали бояться высказываться публично. Даже больше, отступления от этой системы начинают считать предательством.

Но еще все это означает, что анонимно перемены в стране поддерживают гораздо больше людей. И в мире спорта, и даже в святая святых власти – в силовых структурах.

Кто против Лукашенко?

В оппозиции этой весной появились три кандидата, которые теоретически могли бы бросить вызов Лукашенко на выборах.

1. Харизматичный блогер Сергей Тихановский, у которого в ютубе за полтора года на его канале «Страна для жизни» уже собралось почти 250 тысяч подписчиков. Это важный момент для маленькой страны, а еще более важна риторика в его видео. Вместе со своей командой на автомобиле с логотипом «Реальные новости» блогер больше месяца ездил по Беларуси и встречался с подписчиками.

Все свелось к серьезной критике Лукашенко на фоне показа жизни более бедных слоев населения – и это работает. Тихановского можно сравнивать с Владимиром Зеленским – много ярких обещаний, которые как раз идеально выглядят для его аудитории.

6 мая Тихановского задержали на 15 суток за протесты против интеграции с Россией в декабре 2019 года – чтобы он не сумел зарегистрироваться на первый этап выборов. Когда вместо него решила баллотироваться жена Светлана, Сергея решили остановить окончательно. 29 мая на сборе подписей в Гродно в совершенно детективной истории, в которой замешаны провокаторша и милицейский с падением в стиле Кучера в матче с «Динамо», Тихановского задержали во второй раз.

Лукашенко заявил: «Да, я дал сигнал по Тихановскому. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственен. И я всегда буду ответственен – в любой роли».

2. Бывший банкир Виктор Бабарико, который больше 20 лет возглавлял «Белгазпромбанк» – да, это дочка российского «Газпрома».

Он в своих речах представляет интересы среднего и большого бизнеса, которые как раз разочарованы той самой десятилетней «стабильностью» в стране. И его риторика тоже действенная – из всех противников Лукашенко он собрал больше всего подписей. 426 тысяч (засчитали только 165000) при пороге в 100 тысяч.

Задерживали и его тоже: сначала 11 июня пришли с обыском в его бывший банк, потом задержали 15 топ-менеджеров из этой структуры, а за день до завершения сбора подписей голосов пришли к самому Бабарико и его сыну. Это задержание стало катализатором протестов в Беларуси – тысячи людей вышли на так называемую «Цепь солидарности» вдоль проспекта Независимости — центральной улицы белорусской столицы.

3. Бывший посол Беларуси в США и первый директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало тоже решил пойти на выборы после действий власти в борьбе с коронавирусом.

Он, как и Бабарико, выступает со схожими идеями: модернизация государства и либерализация экономики, президент должен быть не царем, а менеджером максимум на два срока.

И в отношении Цепкало МВД Беларуси уже начало проверку, а в Гомеле и Жлобине стали массово не признавать подписи действительными. Если такой брак составит более 15 процентов от количества проверенных подписей, то это повод к нерегистрации этих опасных для Лукашенко кандидатов – по последним данным ЦИК у Цепкало набралось всего 75 тысяч подходящих подписей, ему просто откажут в дальнейшей выборной борьбе.

Еще один важный момент. Протестные настроения в Беларуси имеют ярко выраженную окраску противостояния лично Лукашенко – потому что если уйдет бессменный правитель рухнет вся система. В тоталитарных странах другого не бывает. Это неизбежный итог (осталось выбрать только время и место) почти тридцатилетнего застоя – и еще один урок истории постсоветским странам.