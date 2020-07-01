Ученые обнаружили следы загадочного древнего царства 2 1.07.2020, 8:59

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Фото: James Osborne

Все началось с большого камня со странными письменами, найденного в Турции.

Расположенный в центральной Турции курган, на который обратили внимание археологи, таил в себе следы существования загадочного древнего царства, которое процветало здесь примерно три тысячи лет назад, сообщает ScienceAlert (перевод - lenta.ua).

Все началось с обнаружения большого камня со странными письменами — ученые выяснили, что надпись на древнем камне имеет отношение к языку Luwian, который использовался в центральной Турции тысячи лет назад. Анализ надписи показал, что она описывает некую войну, а точнее — поражение в ней Фригии — царства в древней Анатолии.

Фригией правили разные известные персоны, но надпись на камне, как показало исследование, была высечена при правлении Мидаса. Да, речь идет о том самом мифическом царе, который якобы превращал любой предмет в золото, коснувшись его. Фригия, царем которой в те времена был Мидас, потерпела поражение от войск царя Хартапу.

Но вот кто такой этот царь Хартапу — большой вопрос. Предполагается, что курган Тюркмен-Карахойюк, где была сделана находка, находится на месте столицы царства Хартапу. И речь идет о весьма могущественном древнем государстве, судя по одержанной над Фригией военной победе. Но никаких более точных сведений у археологов пока нет — возможно, они появятся по итогам будущих раскопок.