NYT: Получены новые доказательства сговора России и талибов 6 1.07.2020, 9:12

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Иллюстрационное фото newsweek.com

Это подтверждается банковскими переводами от ГРУ.

У США есть данные о банковских переводах от главного управления Генштаба России (ГРУ) движению Талибан, сообщает The New York Times со ссылкой на три источника (перевод - nv.ua).

Издание отмечает, что эта информация стала еще одним доказательством сговора РФ и талибов с целью убийства американских военных в Афганистане.

По информации NYT, американские власти перехватили электронные данные о финансовых переводах российской военной разведки на счет, который связан с талибами.

Перехваченная информация о переводах подкрепляет сведения, полученные во время допроса задержанных в Афганистане боевиков. Американские аналитики пришли к выводу, что эти переводы проводились в рамках вознаграждения, о котором те говорили.

Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, который, предположительно, оказал содействие в распределении средств. Считается, что сейчас он находится в РФ.

Издание также отмечает, что в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые якобы были посредниками между ГРУ и Талибаном.

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, которые заявляли, что разведка якобы не решалась доложить о сговоре России с талибами президенту США Дональду Трампу.

Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены во время допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.