Флешмоб солидарности: минчане передали «привет» милиционерам 1 1.07.2020, 9:37

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«Знамя свободы» возле РОВД Московского района столицы.

Вчера в Беларуси прошел восьмой день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Во время Флешмоба солидарности минчане передали «привет» милиционерам. Возле РОВД Московского района столицы прогремела популярная песня «Знамя свободы - над головой».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!