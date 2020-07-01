Ушел из жизни актер Виктор Проскурин 6 1.07.2020, 9:49

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Артист известен по фильмам «Большая перемена», «12 стульев», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

На 69-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Виктор Проскурин. Об этом сообщила его жена Ирина Хонда, пишет «Новая газета».

«30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — пишет Хонда в своем фейсбуке. Причину смерти она не уточняет.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Щукина, после чего по предложению Марка Захарова перешел в Ленком, где работал до 1990 года. Там он играл в мюзикле «Тиль», спектаклях «Парень из нашего города», «Гамлет», «Диктатура совести» и других постановках.

Широкую известность Проскурин получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Среди других наиболее известных кинолент, в которых он сыграл, — «12 стульев», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана», «Однажды двадцать лет спустя», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многие другие.

После ухода из Ленкома актер участвовал в постановках театра имени Ермоловой. Звание заслуженного артиста РСФСР Проскурин получил в 1982 году, а в 2010 году его наградили орденом «За вклад в культуру».