«Орловская, Червякова, Сморговский тракт, Киевский сквер - нас слышно, так держать!» 1.07.2020, 9:58

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Флешмоб солидарности набирает силу во многих районах Минска.

Пользователи соцсетей рассказали телеграм-каналу "Баста!", как проходит Флешмоб солидарности в Минске.

"Район Орловской, Червякова, Сморговский тракт, Киевский сквер - нас уже слышно! Так держать! - рассказал подписчик группы "Стоп Лука" в соцсети "ВКонтакте" Михаил Науменко. - И кастрюли гремят. Начинал в одиночестве. Сейчас уже подтягиваются люди".

"Это акция солидарности и способ мобилизовать людей. Солидарности с политзаключенными и медиками Людей участвует десятки тысяч. Даже автомобилисты, велосипедисты", - пишет Николай Раханский в паблике "Движ" в социальной сети "ВКонтакте".

"Начало положено и неплохое. А представьте, что будет, если хотя бы четверть Минска вот так, от души греметь и песни петь будет. Это стало бы последним звоночком для трехпроцентного. Давайте активнее инфу распространять – звним, пишем всем, кто в списке контактов. Уже во многих районах Минска песни и звон кастрюль слышен. Нужно больше!" - пишет Алексей Прусак в соцсети "Одноклассники".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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