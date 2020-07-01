Юваль Харари рассказал о вызове, который будет стоять перед молодым поколением 2 1.07.2020, 10:14

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Юваль Ной Харари

Это самая важная вещь, которую нужно знать в 21 веке.

Юваль Ной Харари в своем выступлении перед выпускниками о переломном моменте, который заключается в том, что теперь хакнуть могут и ваше тело, и ваш мозг, пишет «Новое время».

Обычно выпускникам дают советы, но вместо этого я хотел бы попросить о помощи в решении беспрецедентного вызова человечеству. Вы, наверное, не раз слышали о том, что ваш смартфон может быть хакнут. Однако переломный момент заключается в том, что теперь хакнуть могут и ваше тело, и ваш мозг. Самая важная вещь, которую нужно знать о 21-м веке, — это то, что люди становятся хакнутыми животными.

На протяжении всей истории человеческая натура была непостижимым черным ящиком. Родители хорошо знали своих детей, а любовники иногда могли заглядывать в сердца друг другу. Но знания, собранные священниками, торговцами и тиранами всегда оставались поверхностными.

Александр Солженицын как-то описывал конференцию в дни Сталина. Аудитория с энтузиазмом хлопала в ладоши, приветствуя диктатора. После нескольких минут непрерывного плескания, все как-то разнервничались. Многие устали хлопать, но никто не решался прекратить. Управленцы и партаппаратчики с притворным энтузиазмом поглядывали друг на друга, продолжая хлопать до головокружения, до боли в руках — 3, 5, 10 минут. Прошло 11 минут, и директор бумажной фабрики, рискуя жизнью, перестал хлопать и присел. Тотчас все перестали хлопать и тоже уселись. Той же ночью НКВД арестовал того директора, сослав его в ГУЛАГ на 10 лет. Сталин мог заставить людей хлопать и улыбаться, но он не знал, что они на самом деле чувствуют.

Сталины 21 века (есть несколько кандидатов на это звание) могут узнать о каждом из нас гораздо больше. Мы входим в тот самый период, когда биология сливается с компьютерной наукой, когда эпидемиология знакомится со смартфоном, когда коронавирус сталкивается с Zoom.

Чтобы понять, что происходит в каждом из нас, внешней системе нужны знания по биологии, чтобы собрать все данные и обработать их — мощный компьютер. До настоящего времени ни КГБ, ни ФБР не могли этого сделать. Но уже совсем скоро некоторые правительства и корпорации соберут достаточно данных и получат достаточно мощные компьютеры, чтобы систематически хакать нас.

Уже сейчас технологии наблюдения позволяют властям и крупным корпорациям знать, что вы слушаете в данный момент или читаете эту речь. Из чего они смогут сделать кое-какие выводы о ваших политических взглядах, художественных предпочтениях и даже о вашей личности.

Мы — на пороге эры биометрического наблюдения, которое способно проникнуть под нашу кожу и в наши тела. Биометрическое наблюдение позволит правительствам и корпорациям не только знать, что вы сейчас это читаете или слушаете, но и то, что вы при этом чувствуете. Испугались? Разозлились? Сомневаетесь? Представьте, что через десять лет ваш самовлюбленный начальник гордо представляет свой бизнес-план, а подчиненные одобряюще улыбаются и аплодируют. Однако биометрический браслет на вашем запястье расскажет боссу правду — если вы считаете его план самым идиотским в этой жизни. Или вы сидите в банке, убеждая какой-то компьютер в том, что проблем с выплатой ипотеки у вас не будет. Но биометрические сенсоры компьютера, заглянув поглубже в ваши данные, покажут, что это далеко не так.

Эта технология изменит все не только для жестокой диктатуры, но и для демократий. Вам неоднократно говорили, что избирателю лучше знать, что клиент всегда прав, что на вкус на цвет товарищей нет. И что каждый должен прислушиваться к себе и сам решать. Но все это сейчас сомнительно. Как только внешняя система сможет хакать людей и узнавать об их сокровенных желаниях и страхах, она сможет убедить избирателей и клиентов покупать все, что ей нужно продать — от продукта до политика. И если захочешь идти по зову сердца — будь осторожен. Что-то может следить за твоим сердцем 24 часа в сутки и знать его намного лучше, чем ты. Твое сердце может быть двойным агентом.

Как жить в мире, где человеческие существа могут быть хакнуты? Как защитить демократию, свободу и сам смысл жизни, когда компьютерный алгоритм знает тебя лучше, чем мать или возлюбленная? Это самый сложный вызов для будущего поколения. Так вот, дорогие выпускники, старшие обеспечили вас знаниями и привили ценности, необходимые для решения этой проблемы. Но за вас решить ее они не могут — не знают как. Вам придется решить ее ради себя и ради всего человечества. Мы все на вас рассчитываем.