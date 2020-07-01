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Жалкий и Вялый

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  • 1.07.2020, 10:36
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Жалкий и Вялый
Фото: Getty Images

Не разобрался Песков, не то брякнул.

Острословы уже прозвали Путины «Вялым» (по аналогии с прозвищем Медведева – «Жалкий»). И, правда, как будто батарейки подсели, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Смешно даже и говорить сегодня, что в России «Жалкий» когда-то был президентом. И на обнуление побежал голосовать как пионер. Несолидно, конечно, для того, кто был президентом. Но для пустышки Медведева в самый раз.

А что же «Вялый»?

Вчера Песков объявил, что Путин приедет на участок – лично голосовать за свое «обнуление». Когда это случится – неизвестно. Безопасность, сами понимаете.

И еще Песков подчеркнул, что Путин будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих.

Про его драгоценное здоровье мы и не сомневались.

А что же это Песков имеет в виду, когда говорит, что Путин своим голосованием может подвергнуть опасности здоровье окружающих? Это что-то новенькое. Чем он там в бункере заразился?

Не разобрался Песков. Язык не так повернулся. Не то брякнул.


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