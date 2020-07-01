Деньги банков отдадут «лежачим» госпредприятиям 2 1.07.2020, 10:44

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Власти готовят новую девальвацию в Беларуси?

Нацбанк продолжает выполнять пожелания Лукашенко. На этот раз регулятор на 2,5 месяца отказался от изъятия «лишних» рублей из банковской системы. Что стоит за этим решением и к чему это все ведет?

НБРБ объявил, что с 30 по 15 сентября перестает привлекать свободные ресурсы коммерческих банков и Банка развития на депозиты, пишут banki24.by.

С января Нацбанк перестал изымать «лишнюю» рублевую ликвидность банков через облигации. Поэтому можно сказать, что регулятор временно отказался от изъятия рублей из системы.

При этом операции по поддержке ликвидности сохраняются в нормальном режиме. На конец июня остаток по таким операциям составлял 198 млн BYN.

Судя по тому, что поддержка ликвидности в крупных объемах стартовала 19 июня, это скорее всего помощь Белгазпромбанку.

В подтверждение можно привести слова главы временной администрации БГПБ Надежды Ермаковой. Ермакова заявила, что «проблем с ликвидностью нет благодаря участию Нацбанка и банковской системы в целом».

В Нацбанке рассказали, что решили стимулировать перераспределение ресурсов на финансовом рынке. О каких суммах идет речь? На рубеже июня и июля остатки по операциям изъятия ликвидности у банков составили 690,5 млн BYN.

При этом остатки по таким инструментам, как депозиты овернайт и депозиты на аукционной основе, достигали 638,5 млн BYN. Вот эти деньги пока отказывается принимать Нацбанк.

Остатки по операциям поддержания и изъятия ликвидности довольно волатильны в течение года. По этой причине нельзя говорить, что НБРБ оставил банковской системе именно 0,6 млрд BYN.

В силу сезонных обстоятельств более сильный профицит ликвидности характерен для 3 квартала (июль—сентябрь). Поэтому в теории на грядущих неделях банки будут располагать большим объемом свободных денег, чем в июне.

Для чего могут понадобиться эти свободные ресурсы. Ввиду довольно короткого периода самоустранения Нацбанка понятно, что решаются не системные вопросы, а технические. Высока вероятность, что деньги высвобождены под зарплатное кредитование предприятий.

Характерно, что 19 июня правитель сделал Нацбанк ответственным за выплату зарплат. Тогда Лукашенко заявил, что «с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий».

Банковские кредиты на зарплату выдают на короткие сроки (обычно 1–3 месяца). Получателями таких ресурсов выступают предприятия с дефицитом оборотных средств. В Беларуси от дефицита оборотки наиболее сильно страдают крупные и средние госпредприятия.

С выплатой зарплаты в госсекторе тоже не все ладно. Например, на 1 апреля долги организаций по кредитам и займам на выплату зарплаты составляли 190,8 млн BYN, что было эквивалентно 5,7% фонда зарплаты за март.

Однако в системе Минстройархитектуры, Минпрома, Беллегпрома и Минтранса положение было гораздо хуже. Организации, подведомственные этим структурам, накопили долги по зарплате в размере 44,4%, 36%, 18,2% и 16,6% от месячного фонда. В связи с этим не исключено, что банки (прежде всего государственные) направят свободные ресурсы на выдачу новых кредитов под зарплаты в госсекторе.

Эффект от этих мер проявится в июле—августе, перед президентскими выборами. Проблема низких и несвоевременно полученных зарплат будет временно решена.

А что с влиянием всех этих манипуляций на курсовую стабильность? Ведь количество рублей в системе повысится и в конце концов деньги дойдут до конечных потребителей.

Будем надеяться, что в Нацбанке предусмотрели меры на этот случай и не допустят ускорения инфляции и скачков курса летом и в начале осени.