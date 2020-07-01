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С 1 июля шенгенские визы стоят для белорусов €35, но границы пока на замке

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  • 1.07.2020, 10:49
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С 1 июля шенгенские визы стоят для белорусов €35, но границы пока на замке

Ехать пока некуда.

С 1 июля вступили в силу соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом. Для белорусов «шенген» теперь стоит 35 евро, но ехать пока некуда, так как Беларуси нет в списке, пишет office life.

ЕС и Беларусь подписали эти соглашения 8 января в Брюсселе, после чего документы прошли ратификацию Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.

Что изменилось по визам: упрощение визового режима для граждан Беларуси означает, что теперь нужно платить визовый сбор не 80, а 35 евро, а для некоторых категорий граждан он и вовсе отменяется. Уменьшен и сбор за обслуживание в визовых центрах, сокращен срок принятия решения о выдаче визы консульствами. Для некоторых граждан появляется возможность получать визы на срок до 5 лет. Уменьшился и пакет документов, подтверждающий цели поездки.

По соглашению о реадмиссии Беларусь и ЕС обязаны принимать на своей территории лиц, которые находятся на территории государств нелегально. Соглашение касается собственных граждан, граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые пытались или пересекли границу нелегально, или перестали соответствовать критериям легальности (истек срок визы или наступили иные обстоятельства). Для работы с нелегалами Евросоюз обязался оказать Беларуси техническую и финансовую поддержку.


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