Гандболист Андрей Климовец: Беларусь созрела для перемен
- 1.07.2020, 10:52
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Если в команде нелады, то первым делом меняют тренера.
В интервью tribuna.com известный белорусский гандболист Андрей Климовец, проживающий в Германии и работающий там тренером, на вопрос, следит ли он за событиями в Беларуси в преддверии президентских выборов, ответил утвердительно.
— Конечно. Стараюсь быть в курсе всех событий, читаю информационные сайты.
— И что при этом думаете?
— Наверное, пора что-то менять. Считаю, Беларусь для изменений созрела.
Проведу аналогию со спортом. Не знаю ни одного тренера, который успешно руководил бы командой больше десяти лет. И если в команде нелады, то первым делом меняют тренера, а не всю команду, — сказал Климовец.
В середине «нулевых» Климовец стал гражданином Германии и в 2007-м в составе ее сборной выиграл чемпионат мира. По завершении карьеры игрока Андрей Климовец тренировал «Пфорцхайм» из третьей лиги. Взяв в 2019-м годичный перерыв, он вновь возглавил команду из земли Баден-Вюртемберг в начале нынешнего года.