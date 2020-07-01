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Арифметическая версия водопроводной аварии

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  • Леонид Фридкин
  • 1.07.2020, 11:03
  • 3,356
Арифметическая версия водопроводной аварии
ФОТО: BELSAT.EU

Осталось ли там что ремонтировать или всю систему менять надо?

Водоснабжение – штука посложнее политики, экономики или эпидемии. Поэтому у околовсяческих экспертов, по мере надобности оборачивающихся политологами, экономистами или вирусологами, объяснений причин техногенной неприятности немного. Самое увлекательное – слушать конспирологические версии. То ли власти спровоцировали аварию, чтобы отвлечь население от политики, то ли оппозиция устроила диверсию, чтобы население к политике привлечь.

Можно, конечно, и чего попроще предложить – типа по глупости и разгильдяйству или из-за некомпентентности и пофигизма. Или просто роковая случайность. Но это совсем не так интересно. Впрочем, интерес – штука на любителя. Одним нравится в водопроводных трубах ковыряться, а другому – в бумажках.

К примеру, заглядываешь ненароком на сайт Мингорисполкома – а там КУПП «Минскводоканал» приглашает к закупке услуги по ремонту установки обеззараживания воды ЭРГ-2000 «СИВАШ». Дата – 25 июня. Дело срочное – документы подать к понедельнику, а с ремонтом управиться – в июне-июле.

Ну ремонт так ремонт – дело житейское. Если штука в хозяйстве полезная, чего же не отремонтировать. Кстати, чисто из любопытства, а что это за «Сиваш» такой?

Действительно, штука полезная. Только что там в последней строчке? Календарный срок службы – 10 лет. Хмм-м-мм.

Помнится в 2008 году в СМИ мелькали радостные реляции о повсеместной реконструкции систем обеззараживания воды в стране. Жидкий хлор заменялся на гипохлорит натрия, вырабатываемый из поваренной соли из этих самых установок «Сиваш» ЭГР 2000. Нам тогда еще задушевно объясняли, что чистая вода – здоровье нации, о котором начальство неустанно заботится. По крайне мере, тогда заботилось.

А вот сообщения о замене тогдашних «сивашей» на новые с тех пор не попадаются. Наверно случайно. Как и приглашение на тендер именно в тот роковой день, когда из крана потекла жидкость, цветом и запахом не похожая на привычное Н2О.

Почему начальство об этом душистом событии население оповещать не торопилось – отдельный вопрос. Хотя чего спрашивать. Начальство у нас населению не подотчетно и трудится по своему графику. Так что пора бы уже надеяться на свое обоняние и инстинкт самосохранения больше, чем на указания свыше.

Опять-таки чисто из любопытства: а кой ему годик, этому «Сивашу», который столичные водоканальцы сейчас ремонтировать собрались? Менять его часом не пора – по календарному сроку?

Конечно, дело может быть и не в «Сиваше» вовсе, а любые совпадения совершенно случайны. Тогда вренемся к началу и будем отрабатывать все конспирологические версии. За это время много воды утечет.

А если все-таки в «Сиваше», то почему его не заменили еще 2 года назад? Вроде и стоит он не очень дорого – по сравнению с гомельским туалетом, флагштоком, не говоря уже о Евроиграх или каких-нибудь вертолетах.

Адрес производителя не изменился – это та же севастопольская компания.

Oops, может в этом все дело? Вообще-то наши предприятия в предубеждениях на тему «чейкрым» не замечены, но мало ли что. Только санкций из-за этого не хватало. Лучше пусть сантехники разбираются: осталось ли там что ремонтировать или всю систему менять надо...

Леонид Фридкин, lfriedkin.com


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