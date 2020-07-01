В США одобрили план по выводу 9500 военных из Германии 1 1.07.2020, 11:06

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Дональд Трамп

Часть этих войск могут отправиться в Польшу.

Президент США Дональд Трамп утвердил решение о выводе 9500 американских военных из Германии. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона, пишет gordonua.com.

План по выводу военных был представлен Трампу 29 июня министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов.

"Утвержденное предложение не только отвечает директиве президента, но и укрепит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, улучшит стратегическую гибкость США и оперативную гибкость Европейского командования США, а также позволит позаботиться о наших военнослужащих и их семьях", – сказано в заявлении.

Деталей о выводе войск в сообщении не приводится.

Представители Пентагона говорят, что в случае сокращения часть войск может быть отправлена в бывшие страны Восточного блока - некоторые на постоянной основе, но большинство в краткосрочной ротации.

В то время как польский лидер Анджей Дуда посетил Вашингтон на прошлой неделе, Трамп сказал, что часть американских войск могут отправиться в Польшу. "Некоторые будут возвращаться домой, а некоторые - в другие места. Польша будет одним из таких мест", - сказал он.

Сейчас в Польше размещены около 5000 американских военных.