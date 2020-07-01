Блогер Дмитрий Козлов (Серый кот) признан политическим заключенным 1.07.2020, 11:17

Дмитрий Козлов

Фото: racyja.com

Решение приняло правозащитное сообщество Беларуси.

Блогера Дмитрия Козлова (Серый кот), в отношении которого возбуждено уголовное дело в ч. 1 ст. 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), правозащитное сообщество Беларуси признало политическими заключенными, сообщает spring96.org.

При принятии этого решения правозащитники руководствовались ранее принятыми заявлениями белорусского правозащитного сообщества от 1, 9 и 11 июня 2020 года о признании политзаключенными фигурантов "дела Тихановского”.

На основании этого белорусские правозащитники требуют от белорусских властей немедленного освобождения Николая Статкевича и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.

Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами "Европейской Беларуси" Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко. На следующий день он был осужден на 20 суток ареста и, соответственно, должен был выйти на свободу 30 июня. Но он и дальше остается за решеткой. Известно, что блогер переведен в СИЗО-1 на ул. Володарского.

Таким образом, уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич. 15 из них признаны политическими заключенными.