Позорная история Виталий Портников, «Крым. Реалии»

1.07.2020, 11:20

2,338

Виталий Портников

А теперь и сама Россия становится огромным заповедником фальсификаций и лжи.

Жительница Израиля Яэль Ильински, которая имеет и израильское, и российское гражданство, смогла в один и тот же день трижды проголосовать на референдуме по изменениям в российскую Конституцию – в электронном виде и на обоих избирательных участках, в Тель-Авиве и Хайфе. При этом проголосовать разрешили и ее дочери, которой еще не исполнилось 18 лет: документы девушки в российском консульстве просто не стали проверять.

Вместо того, чтобы признать несовершенство процедуры голосования и возможность разнообразных фальсификаций, российские власти принялись… запугивать Ильински, угрожать ей уголовным преследованием, требовать, чтобы дочь израильтянки приехала в консульство и написала заявление с отказом от голосования. А пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, высмеяла Яэль Ильински на своей странице в социальной сети, назвав ее действия «мировым аттракционом фантастической жадности».

Еще раз подчеркну: высмеяла не тех, кто позволил одному и тому же человеку голосовать трижды, а самого человека, который вскрыл эти злоупотребления. Никаких разъяснений того, что российские власти собираются предпринять, чтобы воспрепятствовать возможным злоупотреблениям и фальсификациям, от официальных лиц так и не последовало. Виновата сама Ильински – и точка!

И Ильински, по-моему, еще легко отделалась – просто потому, что живет в Израиле и максимум, что могут сделать «дипломаты в штатском» – так это звонить ей с угрозами. А вот к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, живущему в России, тоже проголосовавшему дважды и сообщившему об этом телезрителям, «дипломаты в штатском» уже приходили домой. И не исключено, что еще возбудят уголовное дело.

Вся эта позорная история напомнила мне 2014 год. Крым. Вот точно такой же «референдум», на котором можно было «проголосовать» как угодно, кому угодно – лишь бы имитировать «народное волеизъявление» на оккупированной территории, лишь бы создать нужную картинку для российских телеканалов и позволить Марии Захаровой уверять иностранных журналистов в законности голосования.

И потом весь этот позор покатился дальше – парламент, Конституционный суд, «принятие Крыма в состав Российской Федерации». И мало кто в России, думаю, тогда сомневался, что это – «воля народа». Да, может и не очень правильно с точки зрения международного права, да, может и не очень хорошо с точки зрения отношений с Украиной – но ведь «народ же хотел», но ведь «Крым же наш», но ведь они же «сами проголосовали».

А теперь уже, как видим, и сама Россия становится большим Крымом, огромным заповедником фальсификаций и лжи.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»