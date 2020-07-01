В Гомеле от пневмонии умерла руководитель студклуба ГГУ, а позже ее мать 1 1.07.2020, 11:21

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В больнице в тяжелом состоянии остается отец гомельчанки.

24 июня сообщалось о смерти руководителя студенческого клуба ГГУ им. Ф.Скорины Марины Ширинкиной. Но беда не приходит одна — через несколько дней, 27 июня, скончалась ее 78-летняя мать, пишет «Сильные новости».

О смерти Майи Ширинкиной рассказали ее коллеги из СДЮШОР № 4, где она проработала на протяжении 30 лет. До этого она в течение 20 лет была учителем физкультуры в гомельской школе № 26. По их словам, «Майя Аркадьевна работала в отрасли спорта около 50 лет, зарекомендовала себя грамотным, высокопрофессиональным работником, товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации».

Как ранее сообщалось, дочери Марине была поставлена «пневмония». По информации Telegram-канала «Реальная Беларусь», Майя Маринкина скончалась от того же диагноза. В больнице в тяжелом состоянии остается ее супруг.