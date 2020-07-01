Джо Байден назвал выборы в США «самыми странными в новой истории» 1 1.07.2020, 11:44

Джо Байден

Фото: АР

Кандидат от демократов отказался проводить предвыборные митинги.

Джо Байден, кандидат в президенты США от демократов, отказался проводить предвыборные митинги. Об этом сообщает DW, добавляя, что такое решение связано со стремительным распространением коронавируса.

«Я намерен прислушиваться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это значит, что я не буду организовывать митинги », - сказал Байден.

Кроме этого, кандидат от Демократической партии назвал эти выборы «самыми странными в новой истории».

Соперник Байдена от Республикантськои партии, действующий президент США Дональд Трамп наоборот возобновил проведение предвыборных митингов. После одного из них коронавирус был обнаружен у восьми работников его штаба.

Джо Байден - первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на тех выборах.