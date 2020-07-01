«Минскводоканал» опубликовал результаты анализа проб воды по 80 адресам 7 1.07.2020, 12:17

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Что было обнаружено?

История с вонючей водой, внезапно полившейся из кранов жителей западной части Минска, все никак не может забыться. Еще вчера в редакцию приходили сообщения о том, что по отдельным адресам водица по-прежнему с душком — уже без выраженного гнилостного оттенка, но зато с примесью запаха йода. «Минскводоканал» же, в свою очередь, начал оперативно выкладывать на сайт новости о текущем положении дел (вот бы так сделали сразу после ЧП), пишет onliner.by.

«Предприятие реагирует на все сообщения о качестве воды, поступающие через службу «115» и в нашу диспетчерскую службу, — сообщает организация. — По каждому обращению выезжают специалисты для того, чтобы оценить качество воды и взять образцы для последующего анализа. Сотрудники предприятия работают во взаимодействии с санитарно-эпидемиологической службой, которая, в свою очередь, также производит отбор проб для проведения исследований.

29-го числа лаборанты химико-бактериологической лаборатории взяли 59 проб по обращениям граждан. Результаты подтверждают безопасность исследованной питьевой воды и ее полное соответствие требованиям нормативных документов. Обращения граждан от 30 июня касаются запаха воды. По результатам исследований в абсолютном большинстве проб фиксируется хлорный запах. Это обусловлено технологией водоподготовки питьевой воды и обеспечивает ее безопасность».

Организация также опубликовала результаты проб воды, отобранных почти по 60 адресам 29 июня.

30 июня работы были продолжены, и вот результаты.

«Однако от жителей города продолжают поступать заявки на подвоз питьевой воды в автоцистернах. Предприятие понимает обеспокоенность граждан и готово идти им навстречу, организовывая дежурство автомобилей с питьевой водой по адресам с наибольшим количеством запросов. При этом обращаем ваше внимание на то, что качество питьевой воды во всех районах города Минска по проанализированным показателям соответствует нормам».

Но самое главное, что перед нами наконец извинились: очень многие горожане в комментариях высказывали недовольство — причем не тем, что произошло ЧП (такое, увы, случается), а тем, что о проблемах все структуры города молчали полдня и ничего не объясняли. «Коллектив УП «Минскводоканал» приносит жителям города свои извинения за сложившуюся ситуацию и сопряженные с ней неудобства. Мы работали и продолжаем работать в усиленном режиме. Благодарим вас за терпение и понимание!»