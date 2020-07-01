Медики узнали, как быстро действует бессимптомная передача коронавируса 1.07.2020, 12:26

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За пример была взята Италия.

Итальянские и британские медики проследили за тем, как коронавирус нового типа распространялся в коммуне Во, одном из первых центров эпидемии COVID-19 в Италии. Оказалось, что более 40% заражений на его территории были бессимптомными и если бы не карантин, COVID-19 заполучили бы 86% жителей, тогда как на самом деле их было всего 5%. Их выводы опубликовал научный журнал Nature, сообщает ТАСС.

«Мы провели два обследования, в которых участвовали 81% и 72% жителей коммуны Во. Оказалось, что 42% подтвержденных случаев коронавирусной инфекции проходили бессимптомно. Это соответствует результатам многих других исследований и теоретическим оценкам», — пишут ученые.

В конце января глава Государственного управления здравоохранения КНР Сяовэй Ма сообщил, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от человека к человеку еще до появления первых симптомов болезни. Позже к аналогичному заключению пришли эпидемиологи из Японии и других стран.

Сначала ученые отнеслись к подобным заявлениям скептично. Однако наблюдения подтвердили, что вирус может так передаваться. Поэтому исследователи начали изучать и асимптоматическую передачу вируса и оценивать, как часто это происходит.

Группа итальянских и британских медиков под руководством профессора Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Андреа Крисанти провела одно из самых масштабных и всесторонних исследований такого рода. Они изучали данные и образцы биоматериала, которые итальянские медики собирали в феврале и марте этого года на территории коммуны Во.

Это небольшое поселение, которое располагается неподалеку от Венеции, в конце февраля этого года прославилось по всему миру из-за того, что на его территории умер первый носитель коронавируса за пределами Китая. Сразу после этого власти региона ввели жесткие карантинные меры и провели два раунда тестирования на SARS-CoV-2 практически для всех жителей коммуны.

Ученые воспользовались результатами этих проверок, чтобы оценить, как много людей с COVID-19 становятся скрытыми переносчиками инфекции, не испытывая при этом никаких видимых симптомов болезни. Собрав пробы их мокроты и выделений из носа, биологи подсчитали количество зараженных и сравнили их с тем, как много пациентов с коронавирусной инфекцией оказались в больницах или получали лечение в той или иной форме.

Как оказалось, в последние дни февраля носителями вируса были около 2,6% жителей Во. К середине марта их доля снизилась до 1,2% благодаря введению жестких эпидемиологических мер. Доля бессимптомных переносчиков инфекции среди них была очень высока как в первые дни развития эпидемии, так и при повторной проверке, достигая отметки в 40% и более.

Что интересно, ученые не нашли существенных различий в соотношении подобных носителей SARS-CoV-2 среди молодых и пожилых жителей Во, несмотря на то, что последние страдали от COVID-19 значительно чаще.

Оба типа носителей вируса, по словам медиков, одинаково эффективно распространяли инфекцию и вырабатывали вирусные частицы примерно поровну. Наличие хотя бы одного больного в семье почти гарантированно (в 82% случаев) приводило к тому, что COVID-19 заполучали его родственники и близкие. Как правило, вирус передавался новым людям через каждые 7,2 дня.

Подобная скорость распространения вируса, как отмечают Крисанти и его коллеги, означает, что примерно 86% жителей Во были бы заражены SARS-CoV-2, если бы власти региона не ввели карантин. Социальная изоляция и другие меры помогли снизить скорость распространения вируса на 98%, в результате чего коронавирус заразил только 5% жителей Во. Это защитило медицинскую инфраструктуру Венеции и ее окрестностей от полного коллапса, заключают ученые.