«Включаем уже не на две минуты, а на пару часов»1
- 1.07.2020, 12:31
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Во время Флешмоба солидарности в Гродно протестная музыка звучала во многих кварталах.
Вчера в Беларуси прошел восьмой день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
"Включаем уже не на 2 минуты, а на пару часов. Слышно во всем дворе, вечером соседи уже третий день поддерживают", - пишет телеграм-каналу "Баста!" один из жителей города.
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!
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