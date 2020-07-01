«Включаем уже не на две минуты, а на пару часов» 1 1.07.2020, 12:31

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Во время Флешмоба солидарности в Гродно протестная музыка звучала во многих кварталах.

Вчера в Беларуси прошел восьмой день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

"Включаем уже не на 2 минуты, а на пару часов. Слышно во всем дворе, вечером соседи уже третий день поддерживают", - пишет телеграм-каналу "Баста!" один из жителей города.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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