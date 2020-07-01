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«Включаем уже не на две минуты, а на пару часов»

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  • 1.07.2020, 12:31
  • 1,290
«Включаем уже не на две минуты, а на пару часов»

Во время Флешмоба солидарности в Гродно протестная музыка звучала во многих кварталах.

Вчера в Беларуси прошел восьмой день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

"Включаем уже не на 2 минуты, а на пару часов. Слышно во всем дворе, вечером соседи уже третий день поддерживают", - пишет телеграм-каналу "Баста!" один из жителей города.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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Гласники Андрей Санников
Зачем вы это делаете?
Зачем вы это делаете? Андрей Войнич
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Белорусы – гении солидарности Ирина Халип
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов