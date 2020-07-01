В Nord Stream-2 оценили урон от новых санкций США 1 1.07.2020, 12:34

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Дополнительные санкции заблокируют большие инвестиций и ударят более чем по сотне компаний.

В случае введения новых санкций США будут заблокированы около 700 миллионов евро инвестиций в проект Северный поток-2, пишет в среду, 1 июля, пишет korrespondent.net.

"Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода", - сообщили в компании.

Также там полагают, что санкции поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе примерно €8 млрд, вложенных непосредственно в строительство Северного потока-2, а также €3 млрд, инвестированных в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и €750 млн - в Чехии.

В свою очередь, в МИД Германии возможные новые санкции в отношении Северного потока-2 назвали неприемлемыми.

"Позиция правительства ФРГ по данному вопросу однозначна: экстерриториальные санкции являются вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС. Очевидно, что американская сторона пытается в одностороннем порядке остановить проект", - сказал статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен.

По его словам, под угрозой ограничительных мер могут оказаться, помимо немецких, французские, голландские и австрийские компании.

"Время голосования и другие детали неизвестны, но мы вынуждены исходить из того, что этот законопроект в скором времени будет принят", - сказал Аннен.

Ранее сообщалось, что Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении Северного потока-2.