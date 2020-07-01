Вторая мировая волна 1.07.2020, 12:52

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Выход из коронавируса был только передышкой?

В большинстве стран мира сейчас идет этап выхода из пандемии, ослабления антикоронавирусных мер, возвращения к новой пост-covid нормальности. При этом эпидемия не завершилась, население всего мира просто учится жить в новых условиях, пишет «Новая газета».

Страны отменяют большую часть мер, открывают производственные, торговые и сервисные предприятия. Пока действуют ограничения в отношении кроссграничных поездок. Но и здесь наблюдаются заметные послабления: так, жители ЕС могут путешествовать в рамках Союза, Европейская комиссия даже запустила с 15 июня веб-платформу Re-open EU для поддержки безопасного восстановления путешествий и туризма по Европе. Также на этой платформе будет предоставляться актуальная практическая информация об ограничениях поездок, санитарно-эпидемиологических мерах, таких как физическое дистанцирование или ношение масок, а также другая полезная информация о туристических предложениях ЕС и стран-членов. Израиль, в свою очередь, с 1 августа открывает возможность путешествий без «отбывания» карантина после поездки — на Кипр и в Грецию.

В Шенгенской зоне, состоящей из 22 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, действуют контрольно-пропускные пункты без контроля, но они были закрыты в течение трех месяцев для всех, кроме грузовых перевозок и критически важных работников. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон в начале июня призвал членов Шенгенского соглашения отменить внутренний пограничный контроль, чтобы с июля начать постепенное открытие других стран. Безусловно, эта мера направлена на стимулирование внутреннего туризма. Прогнозируется, что это может спасти часть летнего сезона для разрушенной индустрии путешествий и туризма в Европе.

С учетом отдыха и культуры этот сектор составляет почти 10% экономики ЕС и еще большую долю в средиземноморских странах, некоторые из которых существенно пострадали от пандемии.

Во многих странах начались новые всплески коронавирусного заболевания — Германия, Израиль, Китай и др. Динамика гораздо спокойнее, чем это было в «первую волну», но тем не менее наблюдается локальный прирост заболевающих в тех или иных странах. При этом новые ужесточающие меры не вводятся либо вводятся точечно, например, закрываются отдельные районы, школы. Исключением служит Китай, который быстро вводит жесткие ограничения в регионах с новыми вспышками.

В Великобритании и США эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается острой. Стало понятно, что коронавирус еще не скоро будет совсем побежден, работа над вакциной еще ведется, поэтому мир учится функционировать в условиях пандемии. Вероятно, вакцина может быть готова для массового применения не раньше сентября-ноября 2020 года. Ее эффективность (возможность защищать от разных типов коронавирусов) — под вопросом.

Все страны мира условно можно разделить на три группы.

Страны, которые пытаются взять пандемию под жесткий контроль, — например Корея, — с помощью отслеживания цепочки контактов, Израиль и Китай — с помощью жесткого карантина. Практика показывает, что взять под контроль эпидемию можно, однако лишь временно, потому что вирус контагиозный и со временем все равно распространится среди населения.

Вторая группа стран делает ставку на коллективный иммунитет, например Швеция, не вводя ограничений вовсе. Это позволяет коллективному иммунитету быстрее развиться, но такие страны сталкиваются с быстрым ростом числа новых кейсов и даже с коллапсом системы здравоохранения.

Третья группа, большинство стран, ищет баланс: разумное социальное дистанцирование, контроль и минимизация контактов, однако в жесткой форме. И периодическое подкручивание ограничений и мер в ту или иную сторону — в зависимости от развития ситуации. Такая тактика представляется наиболее разумной и эффективной.

Основные вопросы, которые волнуют всех сейчас: какой будет новая нормальность, экономическая и социальная сферы. Насколько быстро восстановится экономика тех или иных стран и в целом глобальная экономика. Как при этом должна работать система здравоохранения, какие резервные мощности, какие ограничения нужно сохранять до самого последнего момента. Если будет вторая волна (или, быть может, другая пандемия), как лучше к ней подготовиться. Какие технологии будут теперь в фокусе как в сфере здравоохранения, так и во всех отраслях. Кроме того, внимание общественности направлено на скорейшее изобретение вакцины от коронавируса. Над этим бьются сразу десятки команд ученых и врачей во всем мире.

США

Наиболее драматически продолжает развиваться ситуация в США (1-е место в мире по числу заболевших). В целом многие штаты уже возвращаются к прежней жизни, многие экономические сферы восстановились, перепрофилированные госпитали переходят на оказание плановой медицинской помощи. Тем не менее статистика США по коронавирусу выглядит устрашающе. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери американцев во время Первой мировой войны.

На все это накладываются многочисленные антирасистские протесты, усугубляющие экономический и социальный эффект и без того непростого постпандемийного периода.

Негативными факторами эпидемиологического менеджмента в этой стране стала непоследовательность вводимых мер, децентрализация системы здравоохранения, а также слабое политической влияние федерального центра на штаты — и, как следствие, слабое понимание ситуации в регионах. Начало пандемического периода ознаменовалось противоречивыми мерами президента США Дональда Трампа — сначала о введении карантина, а затем о его резкой отмене, с интервалом в неделю.

Впоследствии федеральный центр отдал больше полномочий штатам в части введения послаблений. Эта практика применялась и в ряде европейских стран (Германия, Франция). Ее можно признать эффективной, так как ситуация от региона к региону варьируется, и такое ручное «управление» пандемией позволяет и контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку, и параллельно поддерживать и системообразующие отрасли того или иного региона.

Сейчас большая часть ограничений в США снята, и уже есть первые неприятные итоги — примерно через неделю после введения послаблений начался рост заболеваемости в ряде штатов (Флорида, Калифорния, например). При этом население этих штатов ведет себя не слишком дисциплинированно: открыты пляжи, люди находятся там без соблюдения дистанции и СИЗ, что только способствует распространению вируса. Это привело к тому, что власти стали вводить локальные карантинные зоны.

При этом в США активно внедряют различные перспективные новые технологии, например, онлайн-калькулятор риска заражения. Модель для прогнозирования рисков заражения коронавирусом создали врачи Кливлендской клиники, обследовавшие 12 тыс. пациентов. Эксперты научились определять вероятность заражения в зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности и других параметров пациента. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация в США не столь драматическая, как это выглядит согласно СМИ: большое число заболевших связано с массовым тестированием населения.

Львиная доля выявленных больных коронавирусом — с легким или бессимптомным течением заболевания.

Франция

В некоторых европейских странах, так же, как и в США, вслед за отменой ограничений хлынула волна протестов по различным социальным и политическим поводам. Например, во Франции (10-е место по общему числу заболевших) 16 июня прошла общенациональная забастовка медиков, куда они позвали и пациентов. Они уверены, что система здравоохранения Франции не была готова к пандемии из-за существенного сокращения числа койко-мест в больницах (с 2013 года в госбольницах этой страны было сокращено более 17 тыс. мест). Кроме того, из-за консолидации медицинской индустрии в целом закрылось много небольших клиник, что еще больше увеличило нагрузку на медперсонал госбольниц. Медработники не хотят работать в государственных больницах из-за высокой нагрузки и низких зарплат. Пока что власти пообещали провести реформирование системы и выплатили премии тем, кто работал с коронавирусными больными.

С 15 июня во Франции начался второй этап снятия ограничений. 14 июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что вся материковая Франция перейдет в «зеленую» зону относительно коронавирусных рисков. Открылись рестораны. При этом рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. А вот митинги еще долго останутся под жестким контролем. Президент считает, что стране удалось взять эпидемию под контроль, но нужно быть готовыми к новой волне пандемии.

Что касается сохраняющихся ограничений в этой стране — это масочный режим в транспорте, неполное открытие границ, рекомендации бизнесу — тех сотрудников, кто может работать дистанционно, оставить на «удаленке». Сходные меры остаются, пожалуй, в большинстве европейских стран.

Великобритания

В Великобритании (5-е место по всему миру и 1-е место в Европе) ситуация остается тяжелой. За время пандемии власти Великобритании неоднократно подвергались критике — как за несвоевременный ввод антикоронавирусных мер, так и за непоследовательную их отмену. Карантинные (самоизоляционные) меры были резко отменены, при этом транспорт не сразу заработал в полную меру (работал на 20–30%). Это привело к столпотворениям в транспорте и пробкам.

15 июня британские магазины смогли возобновить работу после почти трехмесячного перерыва — при условии соблюдения строгих мер социального дистанцирования. Согласно правилам, кассир должен быть огражден пластиковым экраном, а отметки на полу должны предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в 2 метра. Практически сразу после открытия магазинов одежды и обуви в Британии в них выстроились огромные очереди, что опять-таки привело к столпотворениям.

Во многих магазинах одежды примерочные закрыты, а книжные магазины отправляют в 2-недельный карантин книги, которые покупатели брали в руки, но не купили.

В ювелирных магазинах появятся устройства с ультрафиолетом для дезинфекции продукции. При этом британские власти по просьбе бизнеса начали пересмотр правила о необходимости соблюдения 2-метровой дистанции для предотвращения заражения коронавирусом. В июле откроются рестораны, бары, кафе.

Воспользоваться общественным транспортом в Великобритании тоже можно только при условии ношения масок. За нарушение пассажиров могут не пропустить или выписать штраф на 100 фунтов. Исключение сделано для людей с ограниченными возможностями, тех, кому ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, и детей до 11 лет. Обязательны маски и в медицинских организациях.

15 июня ВОЗ предостерегла британские власти от дальнейшего ослабления ограничений, вызванных пандемией; там уверены, что страна пока не взяла эпидемию под контроль и находится в активной ее фазе. Новые шаги по снятию локдауна не следует предпринимать до тех пор, пока система обнаружения контактов инфицированных не подтвердит свою эффективность, заявил эксперт ВОЗ в интервью The Guardian.

Испания

Испания (6-е место в мире и 2-е в ЕС) активно возвращается к нормальной жизни: границы для туристов открыты 21 июня, сразу после того, как в стране закончился режим чрезвычайного положения. А вот в отношении туристов из Великобритании обсуждается введение карантина. При этом именно турпоток из этой страны особенно важен для Испании (более 20% приходится именно на жителей Великобритании). Решение об открытии границ многие страны приняли еще раньше (Венгрия, Чехия, Финляндия), однако Испания — страна, которая существенно пострадала от эпидемии. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности, что позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.

Испания в целом зависима от туристической отрасли, и сейчас эксперты прогнозируют крах на внутреннем рынке страны. В Испании прогнозируется падение ВВП от 11% до 14,4%, если поднимется вторая волна коронавируса.

Италия

В Италии (7-е место в мире и 3-е в ЕС) чрезвычайное положение отменили еще в начале июня. Сейчас ситуация нормализуется, однако показатели смертности даже при откате к нормальной жизни зашкаливают (около 15%). В стране работают уже все организации, открыты границы со странами ЕС. Даже по свидетельствам врачей, состояние пациентов, которые сейчас поступают, гораздо менее тяжелое, чем было в первые недели и месяцы. В стране ожидают вторую волну пандемии, но думают, что она будет легче, чем предыдущая. Тем не менее базовые санитарно-эпидемиологические требования (дистанция, гигиена рук, санитайзеры-маски) сохраняются.

Германия

Германия (11-е место в мире и 4-е в ЕС) занимает высокое место по числу заболевших, но при этом смертность в стране находится на очень низком уровне. В этой стране постоянно ослабляются карантинные ограничения, однако время от времени вводятся точечные (квартальные) ограничения для конкретных домохозяйств, где происходят вспышки, а также порайонное тестирование. Подобная политика, кстати, применяется и в Корее.

Хотя ограничительные меры, в том числе масочный режим, в Германии постепенно отменяются, ведущие немецкие вирусологи и эпидемиологи продолжают спорить о целесообразности тех или иных мер борьбы с эпидемией. Использование защитных масок для борьбы с распространением вируса было одной из самых спорных тем с самого начала пандемии, их эффективность по-прежнему оценивается неоднозначно, в том числе выходили различные рекомендации ВОЗ на этот счет.

Манеру ношения масок критикует, к примеру, глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета профессор Хендрик Штрек.

«Люди сминают свои маски и кладут их в карманы брюк, постоянно их трогают и по две недели носят их, не стирая. Это прекрасная питательная среда для бактерий и грибка», — заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Как раз из-за неправильного ношения, а также ложного ощущения защищенности в начале пандемии не рекомендовалось носить маски.

Система Германии в целом была готова отразить второй удар пандемии. Эта страна находится на первом месте в Евросоюзе по числу койко-мест — 500 тысяч, что составляет 8,3 на 1000 человек. А вот в соседней Франции этот показатель составляет 6 койко-мест на 1000 человек. Кроме того, эксперты отмечают высокий уровень зарплат медицинского персонала в Германии.

Корея

В Корее ситуация с эпидемией остается нестабильной. Эпидемию глобально удалось взять под контроль, но тем не менее ежедневно регистрируется по 20–30 новых случаев. Примерно половина новых случаев — завозные, из Китая, Европы, США и др.

Всех, кто приезжает из других стран, в обязательном порядке отправляют на 14-дневный карантин, либо в государственные медицинские центры, либо в собственное жилье, но с контролем самоизоляции. Через 3 дня после прибытия делается тест на коронавирус. Тех, у кого коронавирус подтверждается, кладут в больницу и наблюдают, в том числе бессимптомных больных CoVid-19. Тяжелых случаев мало, болеет в основном молодежь — либо бессимптомно, либо очень легко.

По оценкам корейских экспертов, в ближайшее время в стране может быть новая вспышка эпидемии.

В Корее очень жаркое лето, с температурой +36 градусов Цельсия при 96% влажности, и люди устали ходить в масках.

Будет или не будет вторая волна, никто не знает, но в Корее идет к ней подготовка: освобождается коечный фонд, готовятся реанимационные места, карантинные палаты, достаточные объемы респираторного оборудования.

Москва (Россия)

Москва (Россия), как и европейские страны, постепенно выходит из локдауна: открыты строительные, производственные, торговые, сервисные предприятия, в том числе салоны красоты, рестораны. Готовится к запуску туристическая отрасль — ставка будет сделана на развитие внутреннего туризма.

Число новых случаев заболевания снижается с каждым днем, в том числе в Москве. Снижается и удельная доля заболевших, приходящаяся на Москву. Сейчас на Москву приходится всего около 15% всех новых кейсов (тогда как в начале этот показатель составлял 70–80%).

В перепрофилированных под прием коронавирусных больных медорганизациях освобождаются стационары для плановой и экстренной медицинской помощи. Под прием больных с коронавирусом остаются работать основные коронавирусные госпитали (инфекционные больницы либо больницы «первого эшелона»).

Рекомендовано ношение СИЗ (масок и перчаток) в общественных местах и общественном транспорте, но эти меры не строго соблюдаются. Однако люди дисциплинированно держат дистанцию, в том числе в открывшихся ресторанах, парках.

Инструменты борьбы с эпидемией

Ключевые факторы успеха:

централизованная и гибкая система здравоохранения (возможность оперативного перепрофилирования госпиталей, возможность сохранения резервных мощностей);

наличие квалифицированных управленческих кадров «военного типа» (организация медицинской помощи сходна в условиях военных условий и пандемий);

наличие объемного коечного штата с возможностью быстрого расширения; а также всего необходимого оборудования (в данном случае респираторной поддержки);

наличие квалифицированных кадров — врачей и сестринского персонала, с возможностью мобилизации дополнительных ресурсов, а также с возможностью географического перемещения обученных специалистов в неблагоприятные регионы;

гибкая система оказания медпомощи легким и средним больным коронавирусом (например, на дому или в карантинных учреждениях, как, например, в Корее), широкая социальная информационная кампания и открытый диалог власти с обществом;

социальная дисциплина и ответственное поведение населения;

доступность СИЗ;

высокий уровень медицинской культуры населения.

Большинство названных технологий применялись в странах, неплохо справившихся с пандемией (Германия, Корея) и в России (в Москве).

Карантинные меры нанесли большой урон экономикам стран, но они были необходимы на этапе вхождения в эпидемию COVID-19. Это заболевание было новым для всех — для врачей, для руководителей больниц, для властей, для всего населения.

В эту первую волну все мы учились жить в условиях коронавируса. Системы здравоохранения, оказания медпомощи перестраивались, реформировались. Готовились на практическом опыте профессиональные кадры. Формировалась социальная дисциплина и рос уровен осведомленности о работе системы здравоохранения у населения. Если бы не карантинные меры, по крайней мере, в большинстве стран, системы здравоохранения бы пришли к коллапсу, захлебнулись, и потери были бы гораздо больше. Теперь же, если вторая волна наступит, карантин будет не так необходим, все-таки в первую волну мы научились многому.