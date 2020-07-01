«Для всех работников сферы бизнеса важно, чтобы этого человека не было у власти» 6 1.07.2020, 13:16

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Как ИП поддерживают Флешмоб солидарности.

Владелец торговой точки на минском "Экспобеле" рассказал Telegram-каналу "Баста!", почему поддерживает Флешмоб солидарности.

"У меня своя точка на "Экспобеле", - пишет он. - работаю два через два, поэтому музыку с балкона включаю только в выходные свои.

Мы все помним давно уже прозвучавшие слова таракана о том, как он пожмет руку последнему предпринимателю. Пока силенок у него на то, чтобы сделать это не хватило, но вреда он принес и бизнесу, и обычным людям очень много. Поэтому для всех работников нашей сферы важно, чтобы этого человека не было у власти.

Я знаю точно. что Флешмобом заняты многие торгующие на рынках, и это замечательно, ведь впервые за всё время мы ощущаем принадлежность к чему-то хорошему и главное - мы знаем, что мы защищены, как минимум друг другом".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!