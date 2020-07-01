Германия приняла пост председателя в Европейском совете 1.07.2020, 13:00

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Ранее руководящий орган Евросоюза возглавляла Хорватия.

В полночь 1 июля Германия начала председательство в Европейском совете на следующие полгода — она приняла его от Хорватии.

Об этом сообщается на сайте немецкого председательства ЕС, передает «Громадске».

«С полуночи Германия приняла председательство в Европейском совете. В Берлине Брандербургские ворота были подсвечены логотипом немецкого председательства и его девизом на следующие шесть месяцев — "Вместе к восстановлению Европы"», — говорится в сообщении.

Указано, что на Германию ложится большая ответственность за восстановление Евросоюза после кризиса COVID-19, сохранение и развитие европейской солидарности и отстаивания универсальных ценностей.

Также страна должна делать шаги к решению важных задач будущего: противодействию климатическим изменениям и «зеленой» трансформации экономики, цифровому развитию и укреплению позиций ЕС на мировой арене.

«Германия хочет быть двигателем и посредником (в переговорах — ред.) во время председательства в Европейском совете. Наша задача — строить мосты и искать решения, которые будут приносить пользу всем в Европе», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Напомним, с 1 января 2020 года руководящий орган Европейского Союза возглавляла Хорватия. Страна председательствовала в Совете ЕС в течение полгода.