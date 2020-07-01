Житель Гомеля добился, чтобы причиной смерти отца написали пневмонию и коронавирус, а не онкологию 1 1.07.2020, 12:58

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Фото: svaboda.org

Скончавшийся заразился во время планового лечения.

Житель Гомеля Евгений Яковенко 23 мая потерял отца. 68-летний житель областного центра заразился COVID-19 в онкологической больнице. Через месяц его сын добился, чтобы коронавирус зафиксировали как основную причину смерти, передает «Радыё Свабода».

«Его три недели лечили от коронавируса в разных больницах. Но причиной смерти написали онкологию. Я не согласился с этим», — сказал Евгений. Он уверен: если бы не коронавирус — отец был бы жив.

Заразился во время планового лечения

Евгений Яковенко-старший попал в онкологическую больницу на плановое лечение. Там заразился коронавирусом.

«Нам все время, пока папа был в больнице, практически не давали информации о его состоянии, лечении. Приходилось требовать, ходить к начмеду, главврачу... 23 мая папы не стало, он только полчаса пробыл на ИВЛ», — говорит Евгений.

«Начмед настойчиво предлагал не делать вскрытия. Говорил, что „в его случае это не обязательно“. Наверное, для всех очевидно — человек умер от онкологии. Но с онкологией он жил бы годы, может — месяцы, но не три недели! Коронавирус его добил. В справке написали причину смерти — образование в легком. На второй странице справки, среди прочих обстоятельств смерти, не связанных с причиной смерти, написан COVID-19. То есть это такие сопутствующие обстоятельства, которые не идут в причину смерти. Я возмутился», - объяснил житель Гомеля.

«Зачем мне было добиваться? Хотелось справедливости»

Евгений Яковенко-младший добился вскрытия и того, чтобы справка о смерти стала предварительной, а не окончательной. Месяц Евгений ждал результатов дополнительных анализов, которые делали в Минске.

30 июня он получил новую, окончательную справку о смерти отца. Там написано уже не «образование в легких», то есть онкология, а «синдром респираторного расстройства», «вирусная пневмония», «коронавирус».

«Зачем мне было добиваться? Хотелось справедливости. И раз папе не удалось спастись, то надо хотя бы признать, что он умер от коронавируса — чтобы предупредить других людей, что все серьезно и это очень страшная болезнь», — говорит Евгений.

У него осталась сильная обида, когда на всех этапах лечения отца было отсутствие информации, врачи не хотели говорить, что происходит.

«Складывается впечатление, что вокруг коронавируса создают такую специальную петлю, чтобы люди не боялись должным образом, не опасались», — считает житель Гомеля.

Если человек умер от коронавируса и пневмонии, а ему пишут, что от онкологии, то, по мнению Евгения, это издевательство.

«И способ припрятать статистику. А статистика, цифры в нашей стране — главная сфера, о которой пристально заботятся, прилагают усилия, чтобы цифры были „нужными“. Теперь я знаю, что 23 мая как минимум на одного человека больше умерло от коронавируса, чем по официальной статистике. Ведь мой папа в ту статистику не попал — тогда. И не думаю, что он один», — добавил Евгений.

Он считает, что многие люди во время беды — смерти близкого человека просто «плывут по течению» — соглашаются на любые справки о причине смерти, не настаивают на вскрытии.

«Не каждый согласится на вскрытие, чтобы еще после смерти беспокоили близкого человека. Но это единственный, пожалуй, способ добиться правды.

Мне добиться этой справки стоило множество нервов и усилий. Если бы я не проявлял решительность — вряд ли оно все бы получилось само собой — имею в виду правдивую справку о причине смерти папы», — говорит Евгений Яковенко.