Минчанка: Осталось чуть-чуть поднажать 1 1.07.2020, 13:31

2,730

Фото: tut.by

Время старой эпохи позади.

Молодая мама из Минска поделилась своей внезапной историей сопротивления в телеграм-канале «Европейская Беларусь»:

- Всем здравствуйте! Хочу рассказать историю своей семьи. В апреле этого года я стала мамой, у нас родился чудесный сын. Однако, грядущие роды омрачались страхом, потому что все мы знали, какая ситуация происходит с коронавирусом: государство наплевало на граждан, неподготовленные медики без должной защиты инфицировались и сами того не хотя заражали пациентов. Род дома не стали исключением. Слава Богу, нашу семью эта ситуация с коронавирусом обошла стороной, все было хорошо, но страха я натерпелась и мой муж тоже.

Попутно привыкая к роли мамы я и не заметила, как приблизилась избирательная кампания-2020. И дальше бы не замечала, если бы однажды мой муж не пришел с работы (бюджетная сфера) и не сообщил о том, что от него требуют поставить подпись за Лукашенко. Я была ошарашена, честно. Раньше никогда не интересовалась политикой, но тут мне стало горько и обидно. Почему это государство поставило нас в такие незащищенные условия с коронавирусом, а теперь еще и подписи за правителя насильно вымогает? В общем, я сказала мужу, чтобы подпись не ставил, а в случае увольнения – не переживал, справится с поиском новой работы. В итоге супруг отказался ставить подпись за Лукашенко и ничего ему за это не было.

Помню, как сейчас, когда муж сказал мне, что должен пойти и стать в цепь солидарности, потому что сейчас решается судьба страны. В эти дни, в эти месяцы, в этот год. Да, мне было страшно, но я не стала его отговаривать. А знаете почему? Потому что я поняла, что слишком много страха терпит любой белорусский человек. Я устала бояться, я не хочу, чтобы мой сынок боялся, я хочу, чтобы он рос в свободной стране и развивался, как самодостаточная личность, что возможно только в условиях демократического государства.

Люди, не бойтесь! Время старой эпохи позади. Осталось чуть-чуть поднажать и во второй декаде августа мы не узнаем свою страну, на столько она расцветет и наконец обретет свободу.