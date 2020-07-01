«Вся страна будет его ненавидеть» 3 1.07.2020, 13:50

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Усталость от правителя нарастает.

В голосовании по поправкам к Конституции РФ намерены принять участие 60% россиян, голосовать «за» и «против» собирается примерно равное число граждан – 28% и 32% соответственно, таков результат телефонного опроса, проведенного группой социолога Сергея Белановского с 18 по 24 июня. При этом 74% россиян не согласны с «обнулением» сроков президента Путина.

Социолог Сергей Белановский рассказал The Insider, какие вопросы сегодня вызывают раскол в обществе, какие из поправок пользуются популярностью:

- Результатом плебисцита стал раскол в обществе, который до этого постепенно назревал. Сейчас он становится явным. Этот раскол происходит по нескольким линиям. Первая проходит по восприятию внешнего курса государства – должно ли оно придерживаться политики империализма или отказаться от нее. Россияне очень недовольны поддержкой непризнанных республик Донбасса, участием в войнах в Сирии и Ливии, поддержкой режима Мадуро в Венесуэле и так далее, в то время, как они сами живут в нищете. Вторая линия раскола касается отношения к власти. Это демонстрируют результаты нашего опроса в преддверии нынешнего голосования.

Третий спорный момент: какое государство строить дальше – на основе либерализма или социализма. Поскольку эта переменная касается оппозиционно настроенных граждан, то она временно находится в тени. Одна молодая активистка, в разговоре с которой я стал настаивать на прояснении этого вопроса, дала мне характерный ответ: сейчас не время делиться по идеологическому принципу, потому что надо объединять силы против Путина – дескать, не время ругаться друг с другом.

Наши последние исследования говорят о том, что люди критикуют власть с двух прямо противоположных позиций, которые можно условно назвать «демократической» и «имперской». Но среди несогласных есть и аполитичные граждане, а также те, чье мировоззрение представляет собой смесь обеих крайностей. Некоторые, отвечая на вопросы социологов, дают противоречивые ответы, одновременно выбирая то, что присуще как правому, так и левому лагерю. Поэтому вполне вероятно, что люди, которые не пойдут голосовать, включая тех, кто бойкотирует этот плебисцит, делают это с противоположных идейных позиций. Удивительным образом я сегодня оказываюсь в одном ряду с Игорем Стрелковым, который, судя по тому, что он говорит, будет голосовать против «обнуления».

Среди тех, кто сегодня поддерживает Владимира Путина, очень много противников перемен – они держатся за то, что есть «здесь и сейчас». «Пока есть Путин, мы хотя бы получаем пенсии», – это говорят те, кто сегодня составляет основу путинского электората. В предстоящем голосовании есть ряд поправок общего характера – из области «за всё хорошее против всего плохого». И люди с ними, естественно, согласны. Они пока не готовы к тому, чтобы отменить норму «брак – это союз мужчины и женщины» (эту поправку поддерживают 75% опрошенных). Чуть меньше 70% респондентов поддерживают поправки про то, что «государство создает условия для воспитания у детей патриотизма» и «обеспечивает сохранение памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Эти нормы носят чисто декларативный характер, но люди против них не возражают. Но за этими фразами не стоит никакая серьезная мотивация, способная поддержать политический режим, лишь пассивность населения.

А вот когда речь заходит о поправках, которые укрепляют вертикаль власти, весь позитивный настрой исчезает. Эти поправки не набирают большинства. Так, против расширения полномочий президента «голосуют» 70% респондентов. Против формирования Государственного совета – 71%. Против «обнуления» сроков Путина – 74%. Против назначения президентом большего числа членов Совета федерации – 81%. И это свидетельство тому, что «вертикаль» потеряла ценность для людей. «Нам многое обещали, – говорят наши респонденты. – Но результата нет».

Те, кому не нравится Путин, не поддерживают политику развязывания региональных войн. Кстати, такая политика в свое время значительно подорвала позиции Советского Союза: прекратить развязывать региональные конфликты было одним из требований Рональда Рейгана к Михаилу Горбачеву. Но если говорить о населении в целом, то главная претензия к Путину другая – экономическая. Вот характерное высказывание: «Такую страну он довел до такой нищеты!». Конечно, Путин не виноват в том, что возникла пандемия COVID-19 и что решения, связанные с предотвращением распространения вируса, принимались не всегда вовремя и не всегда правильно. Наверное, он в этом плане ошибался не больше, чем лидеры других стран. И люди это прекрасно понимают. Но экономические последствия кризиса, вызванного пандемией, всё равно резко снижают его популярность. Возросшая безработица и падение доходов сегодня играют против президента и накладываются на другие накопившиеся претензии. Например, бюджетников страшным образом раздражает забюрократизированность их работы, контроль в мелочах. Довелось даже услышать такую характеристику режима: «Недоверчивый деспотизм».

Усталость от Путина нарастает. Респонденты говорят: «Сколько можно находиться у власти». При этом, у населения России нет надежд на повышение уровня жизни. Люди видят, что проблемы не решаются. Национальные проекты в лучшем случае решают локальные проблемы. Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что эти проекты «не могут не выстрелить». Может быть, они и «выстрелят», только мало кто это заметит. Люди скорее замечают, что деньги на сомнительные проекты забирают у них. Поэтому неизвестно, в какую сторону «выстрелят» подобные проекты. Недаром появилось выражение: «Население – это вторая нефть». Если власть начнет активно выжимать средства из населения, проводить новую индустриализацию за счет снижения уровня жизни и повышения давления на граждан, то недовольство будет расти быстрее. А в том, что нынешние поправки в Конституции сделаны с дальним прицелом на реализацию политики «государственного капитализма», сомнений уже не остается. Власть, говорят, сейчас интересуется сталинской экономикой – как она была устроена и за счет чего была «успешна». Конечно, до лагерей в современной России дело не дойдет. Страна и так слишком обезлюдела. Но власть рассчитывает усмирить население репрессиями против тех, кто громче всех выступает.

Сталинская индустриализация, на которую сегодня любят ссылаться «государственники», происходила за счет страшного обнищания народа – это общеизвестный факт. Сейчас власть хочет идти по такому же пути. Но инфляция населению очень не понравится, оно будет сопротивляться. Это не единственная причина, но протестные настроения будут расти в том числе и поэтому. Во что они выльются, спрогнозировать сложно. И мы, независимые социологи, и власть прекрасно понимаем, что на штурм Кремля люди не решатся. Но править страной, которая тебя ненавидит – непростая задача.

В одной из давних фокус-групп одна женщина сказала: «Представляете себе, какая я дура! Я голосовала за Жириновского!» Конечно, это пример из другого времени. Но сейчас есть много людей, на которых власть надавила психологически, заставила голосовать «за» поправки. Думаю, пройдет совсем немного времени, и мы снова в фокус-группах услышим: «Какой я дурак (или дура), что проголосовал за поправки!». Объективная ситуация будет усугублять раскол, обострившийся из-за плебисцита. Если бы власть сегодня спросила моего совета, как себя вести дальше, я бы им сказал: «Ребята, будьте поосторожнее». Не надо Путину становиться президентом после 2024 года. Точно вам говорю: вся страна будет его ненавидеть.