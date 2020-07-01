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В Москве прошла акция против «обнуления» Путина

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  • 1.07.2020, 14:10
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В Москве прошла акция против «обнуления» Путина

Активисты легли на брусчатку на Красной площади, изобразив цифры«2036».

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», выложив своими телами эти цифры на брусчатке. Об этом сообщает телеканал «Дождь», пишет «Медуза».

В акции приняли участие восемь человек: муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

Задержанных доставили в полицию, где против них применили силу.

1 июля проходит голосование по поправкам к Конституции РФ, одна из которых обнуляет президентские сроки Владимира Путина. В случае одобрения поправок президент сможет переизбраться на свой пост и остаться у власти до 2036 года.


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