«Система Лукашенко скрипит и разваливается» 3 1.07.2020, 14:12

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Фото: Reuters

Белорус эмоционально обратился к соотечественникам на государственной службе.

Читатель прислал в редакцию Charter97.org письмо, в котором призвал соотечественников на государственной службе не исполнять преступные приказы «Саши 3%»:

«Запомните, что садистов и идиотов, которые искренне верят в то, что зло и подлость должны торжествовать, очень мало. Остальные просто боятся. И этим садистам, и идиотам очень важно, чтобы они не остались одни, чтобы замазать грязью как можно больше людей.

Прошу вас, людей с совестью, не поддавайтесь им! Не идите на преступление перед собой, перед своими детьми, перед народом! Не говорите: если не я, то кто-нибудь другой подпишет. Главное, чтобы вы не подписали, не хватали невинных, не пытали их и не сажали в тюрьму. Вам самим будет тошно смотреть на себя в зеркало!

Мы часто спрашиваем себя: а что я могу? Можешь! Если хотя бы один человек остановится и не подпишет, не ударит, не осудит, откажется выполнять преступный приказ - это будет большая победа! У Лукашенко очень мало сторонников. Вся система держится на страхе, лжи и холуях. Пусть она скрипит и разваливается! И это благодаря ВАМ!»