Киев усилил карантин, а Украина вплотную приблизилась к критическому показателю 1.07.2020, 14:21

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Украинское правительство не исключает возвращения к ограничительным мерам.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что согласно постановлению правительства Украины, город усиливает противоэпидемические мероприятия и ограничивает работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов, пишет "Украинская правда".

"В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице.

В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00 часов. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22 часов", - заявил мэр Киева.

Кличко отметил, что ограничение - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

Отметим, что украинское правительство готовится ко второй волне эпидемии: показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что показатель в 60 больных людей на 100 000 населения - это лимит, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей.