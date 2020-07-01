Ученые обнаружили неожиданные свойства у китовых акул 1.07.2020, 14:39

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Фото: Wayne Osborn

Загадка в строении их организма озадачила исследователей.

Китовая акула — одна из самых больших акул в мире, ее размеры могут достигать до 20 метров в длину. Несмотря на внушительные габариты и не очень дружелюбную внешность, китовая акула в основном питается планктоном, и это делает ее не такой опасной для человека, пишет popmech.ru.

Однако если вы захотите присмотреться к этой «рыбке» поближе, вы наверняка закричите от ужаса! Ведь ее глаза могут быть покрыты зубами. Ученые называют такое явление — дермальными зубчиками.

Дермальные зубчики — это крошечные структуры, которые выглядят как чешуйки, но на самом деле являются зубами. Кожа акулы, с ее грубой, похожей на наждачную бумагу текстурой, также состоит из дермальных зубчиков. Эти кожные зубчики на самом деле помогают уменьшить трение в воде, позволяя акулам плавать быстрее.

Несмотря на то, что акулы практически полностью покрыты ими, такие зубчики на глазных яблоках довольно уникальны. Ученые из исследовательского центра Okinawa Churashima Research Center в Японии говорят, что это «новый механизм защиты глаз у позвоночных». Зубы немного отличаются от тех, что встречаются на коже акулы и предназначаются для защиты глаз акулы.

В дополнение к достаточно странным зубам на глазах, ученые обнаружили, что китовые акулы обладают «способностью втягивать глазное яблоко в глазницу». Исследователи говорят, что эта особенность, как и зубы, является ни чем иным как адаптацией и защитой, так как у китовых акул нет век.