«Сегодня мы едины в своем желании уволить Сашу 3%» 1 1.07.2020, 14:44

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

От шума из окон и балконов трясется и шатается его «трон».

Письмо от читательницы опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Вот мы все говорим: 3% и 97%. А я не могу понять, где они все группируются и вообще, кто эти люди - эти 3%? - спрашивает она. - У меня очень широкий и разносторонний круг знакомых из разных социальных слоев: есть и пенсионеры, и чиновники, и госслужащие, и милиционеры, и люди из бизнеса, и учителя, и врачи, и студенты. Но нет ни одного человека среди моего окружения, кто поддерживал бы действующую власть. Ни одного! И среди окружения всех моих знакомых таких людей тоже нет!

Кто-то готов идти на площадь, кто-то пока только у себя на кухне шумит, кто-то до сих пор еще верит в возможность честных выборов, но все тихо или громко презирают и ненавидят этого человека!

Нет больше никаких лагерей и раскола в обществе! Сегодня мы все едины в своем желании уволить Сашу 3% и его незаконную власть! Весь народ!

В далеком 2001 мы студентами ходили в кепках с нарисованными усами и надписью "Надоел". 19 лет прошло, а усы все те же! И если тогда еще многие задумывались о том, что нас ждет после него, вместо него и не будет ли хуже, то сейчас уже градус усталости такой, что никому не важно, что дальше. Главное, чтобы по-другому!

И поэтому я преодолела свою неловкость и стеснение и каждый день в 19.00 из моего окна на всю улицу играет "Перемен", "Стены рухнут" и "Уходи".

И я верю, что это все не зря, и от этого шума очень трясется и шатается чей-то трон!"

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