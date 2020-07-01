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Акция солидарности с Беларусью прошла во французской Ницце

  • 1.07.2020, 15:01
  • 1,297
Акция солидарности с Беларусью прошла во французской Ницце

Merci!

В эти дни белорусы во всем мире показывают свою способность организовываться и бороться за перемены. Акции солидарности прошли в Париже, Варшаве, Сан-Франциско, Чикаго, Бремене, Бостоне, Нью-Йорке, Тбилиси, Киеве и других городах планеты.

Акция солидарности с Беларусью прошла и во французской Ницце. Участники акции спели песню «Грай!» с бело-красно-белыми флагами.

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