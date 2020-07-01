Леонид Злотников: Нынешняя политика может привести к протестам и бунтам 1.07.2020, 15:58

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ЛЕОНИД ЗЛОТНИКОВ

Экономист рассказал, почему белорусские власти выбрали прошлое, а не будущее.

Известного экономиста Леонида Злотникова не относят к радикалам. Он просто говорит то, что думает. Некоторым это не нравится, но истина тем и отличается от правды, что просто констатирует факт, а не его интерпретации, пишет Александр Томкович для «Свободных новостей».

- Начну с вопроса, который задаю всем, кто имеет отношение к экономике. Отказом от жесткого карантина мы ее спасли?

- Сразу же подчеркну - карантин не был таким уж жестким, как нам его представляли.

Действительно, правительства разных стран сразу бросились спасать людей, но быстрое снижение объемов производства, заставило многих (может раньше времени) выходить из карантина. Получилось своеобразное балансирование.

Везде находили компромиссную грань между мероприятиями по карантину и интересами экономики. Людей надо кормить, снабжать электричеством, теплой водой, ездили трамваи, автобусы и т.д. Словом, были такие отрасли, где остановиться просто нельзя.

Но были и такие, где без существенного ущерба можно было уменьшить контакты между людьми.

Например, удаленка, ведь руководить фирмой или вести бухгалтерию можно и с помощью виртуального общения.

Безразличие к людским жизням проявляли лишь единицы. Кроме Бразилии и Беларуси мне и вспомнить сходу кого-то сложно. Таких можно сосчитать на пальцах одной руки

Что касается непосредственно белорусского отношение к пандемии, то оно было и прагматичным, и циничным одновременно, то есть абсолютно безразличным к людям преклонного возраста. Дескать, раз человеку суждено умереть, то неважно, когда это произойдет. Логика властей была такой - вакцины от коронавируса нет, рано или поздно ты им заразишься, потому в первую очередь надо спасть экономику.

- Так спасли или нет?

- А нереформируя и невозможно было спасти, потому что она загибается и без коронавируса.

Если частный сектор еще хоть как-то развивается, то государственный стремительно угасает. Чтобы работали крупные предприятия типа Тракторного завода, «МАЗ», «БЕЛАЗ», «Гомсельмаша» и т.д., правительству нужно в них вкачивать все больше и больше денег. За счет всех остальных, естественно. Отсюда и плачевный результат. Если убрать из официальной статистики частные предприятия, то станет очевидно , что более двух третей государственных убыточны.

И с каждым годом эта доля растет словно снежный ком. Все больше и больше требуется всяких субсидий, кредитов, отсрочек…

Для поддержки «гигантов» обескровливается все экономика. И коронавирус тут не при чем. Это происходит уже лет семь-восемь.

Плюс неэффективное управление и ошибочная стратегия развития.

У нас восемьсот предприятий-монополистов. Начиная с гигантов и заканчивая производствами районного масштаба. Они устанавливают цены согласно требований Лукашенко, то есть близкие к себестоимости, а без свободного ценообразования экономика попросту нормально работать не сможет. В этом корень зла, а не в коронавирусе или чем-то еще.

Получилось, что и людей мы не спасли, и экономику.

- А может расчет на то, что после волны пандемии соседи оклемаются настолько, что бросятся покупать все сделанное нами за последние месяцы?

- Не думаю.

Я бы разделил свой ответ на две составляющие: сохранение модели экономики времен Советского Союза и политику на тотальное подавление импорта, о чем недавно высказался новый премьер-министр.

Да, мы сохранили советский стиль управления. «Сверху» командуют каждый год на несколько процентов увеличивать объемы, потом это «разверстывается» на различные отрасли. Этакая полуплановая экономика с проекцией на времена СССР, получается. Но тогда все делалось по-другому. Да, решал Госплан, но там, если увеличивались объемы производства, то под это давалось все материальное обеспечение. Решалось, например, кто будет поставлять сырье..

Сейчас у нас ситуация кардинально другая. Сейчас требуют сделать больше, а откуда, что брать и какая будет себестоимость, уже никого не интересует.

Причем, ориентиры устанавливаются огулом. Без учета каких-либо особенностей.

Приказано повысить проценты или открыть в каждом районе десять новых предприятий, и – точка. Никого не волнует, что для некоторых это по силам, а некоторым и два новых предприятия - выше крыши.

Чем больше командовали, тем больше разрушалась экономика.

Сохраненные крупные предприятия мы гордо называем основой нашей экономики. Дескать, их надо беречь, потому что они государственные. Как в 2009 году говорил Лукашенко, мелочь нас не накормит. Дай им палец – откусят всю руку: политически это не нужно, а экономически нецелесообразно.

Другими словами, направление движения было определено. Увы, официальная Беларусь выбрала не будущее, а прошлое.

Далее насчет импортозамещения.

У нас даже некоторые ученые-экономисты считают, что импорт надо «немножко придавить» и производить больше своего. Неправда. На мой взгляд, любое подавление импорта практически всегда ведет у ухудшению уровня жизни в стране, разрушает экономику.

Исключением могут быть только неэкономические соображения. Например, узлы для производства танков поставляются из соседней страны и сейчас для экономики это выгодно, но в случае войны с ней, не будет комплектующих и нас быстро «раздолбают».

К числу неэкономических соображений можно отнести и проблему занятости. Дескать, наши «стоят», а те - производят.

Действительно, это может привести к массовому недовольству властью, протестам и бунтам. В среднем по стране мы будем жить лучше, но ввиду того, что государство ничего не сделало, чтобы создать новую систему производства взамен старой, убыточной, а бизнес, где сами люди могут создать рабочие места, оно подавляет, возникает «гремучая смесь», которая неизменно закончится взрывом.

К сожалению теперешние руководители этого не понимают и буквально заставляют белорусов «купляць беларускае».

Возьмем тот же сахар. Российский дешевле, но сказали - надо, чтобы свои заводы работали и принудили нас покупать только свое.

- Заставить можно далеко не всех…Не раз слышал, что за границей товары белорусского производства продаются гораздо дешевле, чем мы их покупаем в Беларуси. Иногда (тот же сахар) даже в два раза…

-Действительно, такое есть, но часто даже очевидный демпинг не дает преимуществ.

Возьмем, молочные продукты, где мы конкурируем с российскими производителями. Россияне сейчас активно осваивают китайский рынок. Качество молока во многом зависит от того, чем кормят коров. В этом плане россияне нас обошли. Качество у них лучше.

Почему?

Некоторое время назад у нас директивно решили увеличить поголовье коров, для того чтобы производить больше молока. Увеличили, а производство кормов отстало. Приняли решение кормить коров силосом. Отсюда - невозможность производить высокого качества сыры.

Догадаться, кому китайцы отдадут предпочтение, нетрудно. То, что наше молоко дешевле, еще не означает, что оно качественнее.

Точно также и по другим товарам.