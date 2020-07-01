«Беларусь для жизни»: возле Европарламента прошла акция солидарности 1.07.2020, 16:13

Акцию белорусской диаспоры в Брюсселе поддержали и евродепутаты.

Около 30 человек 1 июля провели акцию возле здания Европарламента в Брюсселе, протестуя против репрессий в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Участники протестной акции требовали освобождения политзаключенных и обеспечения свободных и справедливых президентских выборов в Беларуси. Они держали плакаты с надписями «Остановить диктатора в Беларуси», «Беларусь для жизни, не для тюрем», «Остановить тирана!».

В акции приняли и депутаты Европейского парламента.