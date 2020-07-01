Названы самые дорогие бренды Украины 2 1.07.2020, 16:24

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Первая десятка лидеров стоит $1,8 миллиард.

Журнал «Корреспондент» назвал самые дорогие бренды Украины. Рейтинг из 50 брендов опубликован в №13.

Пятерка лидеров по сравнению с прошлогодним аналогичным рейтингом выглядит так: «Київстар» ($251,7 млн.), «Розетка» ($209,9 млн.). «Дарниця» ($179,2 млн.), «Моршинська» ($177,5 млн.), «ПриватБанк» ($171,5 млн.).

Среди участников первой двадцатки рейтинга – «Нова Пошта», «ПАО Укртелеком» Ощадбанк, «Цитрус», «Эпицентр», Roshen, OLX и МАУ.

Главный принцип рейтинга, по словам редакции журнала, остается неизменным: крупные мультинациональные бренды, созданные за пределами Украины, не рассматриваются.

Комментируя результаты исследования, «Корреспондент» отмечает совокупный рост стоимости брендов, несмотря на кризис и карантин, введенный в стране из-за пандемии COVID-19. Если в 2019 году первая десятка лидеров в сумме стоила $1,7 млрд., то в нынешнем году - $1,8 млрд.

Кроме продолжающегося роста бизнеса, работающего в пищевой отрасли, также высокие показатели, по мнению экспертов журнала, демонстрируют производители алкоголя, ритейла и фармацевтики. Например, компания «Дарниця», по сравнению с 2019 годом, поднялась с 4-го на 3-е место в рейтинге, увеличив стоимость бренда со $172,2 млн. до $179,2 млн.

«Немаловажно, что украинский потребитель «дозрел» до того, чтобы платить не только за конкретный характер товара или услуги. Он готов платить за эмоции, которые получает от общения с брендом, и за уверенность в предсказуемом качестве конкретного продукта», - пишут авторы рейтинга в сопроводительном тексте.

При расчете стоимости брендов редакция издания учитывала ключевые макроэкономические показатели Украины (ВВП, инфляция) финансовые показатели компаний-владельцев брендов, а также их рекламную активность.

Украинский общественно-политический журнал «Корреспондент» издается с 2002 года, входит в «Украинский Медиа Холдинг».