закрыть
1 июля 2020, среда, 16:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусов поддержали в ООН

1
  • 1.07.2020, 16:26
  • 1,322
Белорусов поддержали в ООН
Иллюстрационное фото

Специальное обращение международных экспертов к белорусским властям. 

Независимые эксперты ООН по правам человека потребовали от властей Беларуси прекратить массовые аресты активистов, журналистов и блогеров и жестокий разгон мирных демонстрантов. Пятеро специальных докладчиков заявили о недопустимости подобных действий накануне так называемых президентских выборов, намеченных на 9 августа., пишет un.org.

Спецдокладчики обратили внимание на преследование потенциальных кандидатов в президенты Беларуси.

Заявление подписали Спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марэн и ее коллеги, спецдокладчики по вопросам прав на мирные собрания, свободу выражения мнений, независимости судей и прав правозащитников.


популярное за неделю

Мнение

Гласники
Гласники Андрей Санников
Зачем вы это делаете?
Зачем вы это делаете? Андрей Войнич
Белорусы – гении солидарности
Белорусы – гении солидарности Ирина Халип
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов