Белорусов поддержали в ООН 1 1.07.2020, 16:26

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Специальное обращение международных экспертов к белорусским властям.

Независимые эксперты ООН по правам человека потребовали от властей Беларуси прекратить массовые аресты активистов, журналистов и блогеров и жестокий разгон мирных демонстрантов. Пятеро специальных докладчиков заявили о недопустимости подобных действий накануне так называемых президентских выборов, намеченных на 9 августа., пишет un.org.

Спецдокладчики обратили внимание на преследование потенциальных кандидатов в президенты Беларуси.

Заявление подписали Спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марэн и ее коллеги, спецдокладчики по вопросам прав на мирные собрания, свободу выражения мнений, независимости судей и прав правозащитников.