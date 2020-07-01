Белорусов поддержали в ООН

Белорусов поддержали в ООН1
- 1.07.2020, 16:26
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Специальное обращение международных экспертов к белорусским властям.
Независимые эксперты ООН по правам человека потребовали от властей Беларуси прекратить массовые аресты активистов, журналистов и блогеров и жестокий разгон мирных демонстрантов. Пятеро специальных докладчиков заявили о недопустимости подобных действий накануне так называемых президентских выборов, намеченных на 9 августа., пишет un.org.
Спецдокладчики обратили внимание на преследование потенциальных кандидатов в президенты Беларуси.
Заявление подписали Спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марэн и ее коллеги, спецдокладчики по вопросам прав на мирные собрания, свободу выражения мнений, независимости судей и прав правозащитников.